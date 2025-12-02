Мужчине в Краснодарском крае вместо скумбрии продали рыбу, похожую на ядовитого иглобрюха

Мужчине в Краснодарском крае в супермаркете вместо скумбрии продали рыбу, похожую на ядовитого иглобрюха. Об этом сообщила прокуратура Краснодарского края.



Житель Тихорецка купил рыбу 28 ноября. После разморозки он обнаружил, что она больше похожа на серебристого иглобрюха. Этот вид рыб содержит нервно-паралитический яд тетродотоксин. Покупатель обратился в правоохранительные органы.



После этого Тихорецкаяя межрайонная прокуратура организовала проверку магазина. ​Директору объявили предостережение.



Недавно власти испанского города Гуардамар-дель-Сегура закрыли пляжи из-за появления ядовитых моллюсков — «голубых драконов» (Glaucus atlanticus). У человека их укусы вызывают ожоги.