Джафар Панахи получил новый срок в Иране. Режиссера обвинили в антигосударственной пропаганде

Фото: Sylvain Lefevre/Getty Images

Иранского режиссера Джафара Панахи заочно приговорили к году тюрьмы. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на его адвоката Мостафу Нили.

В Иране Панахи признали виновным в пропагандистской деятельности против государства. Подробности обвинения не уточняются. Режиссеру также запретили два года выезжать из страны и состоять в любых политических или общественных организациях. Защита подаст апелляцию.

Сейчас Панахи находится в США, где продвигает свой фильм «Простая случайность», который взял «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах и претендует на «Оскар».

Как отмечает Би-би-си, в день вынесения приговора режиссер находился на церемонии вручения премии Gotham Awards в Нью-Йорке. Там его картина стала лидером по числу наград, выиграв в трех номинациях: за лучшую режиссуру, лучший оригинальный сценарий и как лучший международный фильм. 

Это не первый обвинительный приговор для Панахи в Иране. В 2010 году его приговорили к шести годам заключения за участие в антиправительственных протестах. Однако он провел за решеткой лишь два месяца, после чего его перевели под домашний арест. 

У режиссера забрали паспорт и запретили на 20 лет снимать кино. Несмотря на это, Панахи втайне снял несколько фильмов, которые получили награды на Каннском и Берлинском кинофестивалях. 

В 2022 году Панахи арестовали за участие в митинге, на котором он требовал освобождения своих коллег, двух иранских режиссеров. В феврале 2023-го Панахи освободили после объявления им бессрочной голодовки, а в апреле того же года впервые за 14 лет разрешили выехать из страны.

