Скарлетт Йоханссон вновь высказалась в поддержку Вуди Аллена

Скарлетт Йоханссон в интервью The Daily Telegraph поддержала режиссера Вуди Аллена, несмотря на многолетние обвинения в его адрес со стороны падчерицы Дилан Фэрроу.
Актриса, снявшаяся в трех фильмах Аллена, осталась одной из немногих знаменитостей, поддерживающих режиссера. В 2019 году Йоханссон заявила: «Я люблю Вуди. Я верю ему и буду работать с ним в любое время».
В новом интервью актриса прокомментировала возможную негативную реакцию на свою позицию, отметив, что ей «трудно сказать», повлияло ли это на ее профессиональную или личную жизнь.
«Вы никогда точно не знаете, каков будет эффект домино. Но моя мама всегда поощряла меня оставаться самой собой, [понимая,] что важно иметь принципы и отстаивать то, во что ты веришь», — сказала Йоханссон.
Вуди Аллен был обвинен его приемной дочерью Дилан Фэрроу в сексуальном домогательстве к ней в 1992 году, когда ей было 8 лет. Режиссер отвергал это обвинение, считая, что девушка говорит об этом по указанию его бывшей жены. Правоохранительные органы после слов Фэрроу начали проверку, но она ничем не закончилась.