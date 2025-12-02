Скарлетт Йоханссон вновь высказалась в поддержку Вуди Аллена

Вуди Аллен был обвинен его приемной дочерью Дилан Фэрроу в сексуальном домогательстве к ней в 1992 году, когда ей было 8 лет. Режиссер отвергал это обвинение, считая, что девушка говорит об этом по указанию его бывшей жены. Правоохранительные органы после слов Фэрроу начали проверку, но она ничем не закончилась.