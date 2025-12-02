Кристен Стюарт готовится к съемкам нового фильма

Она сознательно выбирает авторское кино, сотрудничая с европейскими кинематографистами. При этом она мечтает возродить дух независимого кино в США. Стюарт восхищена европейской культурой производства фильмов. «От съемочных групп, которые обеспечивают кейтеринг, работают с техникой, костюмами и снимают фильмы, до руководителей отделов, людей, которые пишут о фильмах, и даже публики, которая их потребляет, есть определенное историческое, культурное удовольствие от того, насколько живым и независимым может быть кино. Оно показывает людям, что они могут быть собой. Это как „новая волна“. Я хочу, чтобы в Лос-Анджелесе была новая волна. Она нам так нужна», — поделилась Стюарт.