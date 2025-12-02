Блогер вживил ChatGPT в робота и заставил его в себя выстрелить
Кристен Стюарт готовится к съемкам нового фильма

Фото: ShivHans Pictures

Актриса и режиссер Кристен Стюарт приступила к работе над своим вторым полнометражным фильмом. Об этом она сообщила в интервью IndieWire. Съемки новой картины планируется провести в Лос-Анджелесе в ближайшие месяцы.

Стюарт подчеркнула, что хочет, чтобы тон этого проекта был легче, чем у ее режиссерского дебюта — драмы «Хронология воды». «Я хочу, чтобы эта вещь ощущалась легче воздуха. Я не хочу такой тяжелой ноши, как „Хронология“, которая выглядит как тело, прошедшее через многое. Процесс должен быть таким, который казался эфемерным, и я сейчас его настраиваю», — рассказала режиссер.

Она сознательно выбирает авторское кино, сотрудничая с европейскими кинематографистами. При этом она мечтает возродить дух независимого кино в США. Стюарт восхищена европейской культурой производства фильмов. «От съемочных групп, которые обеспечивают кейтеринг, работают с техникой, костюмами и снимают фильмы, до руководителей отделов, людей, которые пишут о фильмах, и даже публики, которая их потребляет, есть определенное историческое, культурное удовольствие от того, насколько живым и независимым может быть кино. Оно показывает людям, что они могут быть собой. Это как „новая волна“. Я хочу, чтобы в Лос-Анджелесе была новая волна. Она нам так нужна», — поделилась Стюарт.

Премьера «Хронологии воды» состоялась в программе «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля. Картина выйдет во Франции 15 октября, а в США — в декабре.

«Хронология воды» — экранизация одноименных мемуаров писательницы и коуча Лидии Юкнавич, в которых женщина рефлексирует по поводу несложившейся карьеры пловчихи, пережитого насилия, зависимости, влюбленности и потери ребенка. Именно письмо и плавание в конце концов помогают ей справиться с трудностями.

