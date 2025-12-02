Хидэо Кодзима озвучил крота в японской версии «Зверополиса-2»

Геймдизайнер Хидэо Кодзима, создатель серий Metal Gear Solid и Death Stranding, принял участие в озвучке японской версии мультфильма Disney «Зверополис-2».
Кодзиме поступило личное предложение от режиссера картины Джареда Буша. Он согласился без раздумий, отметив, что это большая честь для него, а оригинальный «Зверополис» является его любимым мультфильмом Disney.
Для Кодзимы это стало дебютом в озвучивании полнометражной анимации. Он подарил голос персонажу по имени Пол Молдебрандт — кроту, работающему в полиции Зверополиса. В оригинальной, английской версии эту роль исполнил актер Джош Гэд, известный по образу Олафа из «Холодного сердца».
«Зверополис-2», вышедший на мировые экраны в ноябре, уже стал кассовым хитом, собрав почти полмиллиарда долларов в первый уик-энд. Во второй части новоиспеченных полицейских Джуди и Ника отправляют на терапию для пар, чтобы они поработали над своими дисфункциональными отношениями.
Их терапевтом становится новый персонаж — квокка Фаззби. В процессе Ник и Джуди оказываются втянуты в новое дело: им предстоит остановить ядовитого змея Гэри, который перевернул мегаполис животных с ног на голову.