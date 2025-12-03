Бывший ведущий «Битвы экстрасенсов» Сергей Сафронов признал, что участники шоу были актерами

Один из бывших ведущих «Битвы экстрасенсов» Сергей Сафронов заявил, что шоу постанова.
«Я изначально знал, что экстрасенсов не существует. Все участники, которые приходили в шоу, это были актеры. Мы же живем в 21 веке, какие колдуны, хоббиты, орки? Я же понимаю, что человек приехал в гримерку, вставил линзы, надел куртку и вот, он — вампир», — сказал Сафронов.
Несмотря на скепсис, он признался, что иногда испытывал спортивный интерес: «Мне всегда было интересно, сможет ли человек меня обмануть. У некоторых это получалось — но благодаря сценарию и подготовке. Как иллюзионисту, мне все секреты были видны».
Сафронов также поделился личным опытом проверки. Во время съемок он просил участников рассказать о его жизни, но никто не смог распознать, что он тогда боролся с онкологическим заболеванием уже на второй стадии. «За 15 лет работы я не встретил ни одного настоящего экстрасенса», — резюмировал он.
Проект «Битва экстрасенсов», стартовавший в 2006 году, принес братьям Сафроновым всероссийскую известность. В 2020 году Сафронов покинул программу на фоне обвинений в незаконном получении денег, но был оправдан судом.