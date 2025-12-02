Хаски, Петар Мартич и Николай Воронов выступят на зимнем «Фестике»

«Диско-клуб» запустил «Фестик» в 2022 году. Команда клуба завершает лето большим фестивалем в последние выходные августа. В этом году летний «Фестик» прошел на территории ДК «Кристалл» и собрал более 10 тыс. гостей. В прошлом сезоне «Диско-клуб» впервые провел «Фестик» и зимой. Ожидается, что на фестиваль 20 декабря придут не менее 4000 участников.