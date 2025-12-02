Блогер вживил ChatGPT в робота и заставил его в себя выстрелить
Хаски, Петар Мартич и Николай Воронов выступят на зимнем «Фестике»

Фото: «Диско-клуб»

«Диско-клуб» поделился с «Афишей Daily» полным лайнапом зимнего «Фестика», который пройдет 20 декабря в ДК «Альфа Кристалл». Гостей ждут театрализованное шоу, звездные ведущие, масштабный лайв «Диско-клуб олл старс», секретные гости и дополнительные активности на территории.

В лайнапе ― Хаски, Dj Oguretz, «Лауд», Biicla (с секретным гостем), Петар Мартич с диджей-сетом, «Мода на ток», Tapenight, Николай Воронов, Kito Jempere, Dominique Mara, Mashkov и Sevada.

Организаторы просят прийти в «риил крутом наряде», потому что будет большая праздничная съемка. Гостям нужно выбрать один из двух лагерей: сладости или овощи. «Томат ты или праздничная сосалка — решать тебе!» ― подчеркивают в «Диско-клубе».

«Диско-клуб» запустил «Фестик» в 2022 году. Команда клуба завершает лето большим фестивалем в последние выходные августа. В этом году летний «Фестик» прошел на территории ДК «Кристалл» и собрал более 10 тыс. гостей. В прошлом сезоне «Диско-клуб» впервые провел «Фестик» и зимой. Ожидается, что на фестиваль 20 декабря придут не менее 4000 участников. 

