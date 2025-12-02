Блогер вживил ChatGPT в робота и заставил его в себя выстрелить
Скарлетт Йоханссон вновь высказалась в поддержку Вуди Аллена
Герои третьей части «Аватара» готовятся к битве в новом отрывке
Джафар Панахи получил новый срок в Иране. Режиссера обвинили в антигосударственной пропаганде
Хидэо Кодзима озвучил крота в японской версии «Зверополиса-2»
Кристен Стюарт готовится к съемкам нового фильма
Хаски, Петар Мартич и Николай Воронов выступят на зимнем «Фестике»
Наум Клейман прогуливается по Петербургу в трейлере документалки «Наум. Предчувствия»
Paramount назвала даты релиза новых фильмов по «Черепашкам-ниндзя» и «Сонику»
Две трети россиянок не готовы встречаться с человеком без чувства юмора
Мужчине в Краснодарском крае вместо скумбрии продали рыбу, похожую на ядовитого иглобрюха
Rolling Stone назвал 20 лучших фильмов года
В томском музее нашли шип плавника доисторической акулы
Баста стал самым популярным российским артистом десятилетия по версии «Кион Музыки»
Сотрудники Instagram* вернутся в офис на пять дней в неделю
Samsung представил свой первый складывающийся втрое смартфон Galaxy Z TriFold
Каждый сотый взрослый россиянин живет с ВИЧ
«Лай-фай»: в Екатеринбурге бездомные собаки начали раздавать бесплатный интернет
В Петербурге в ноябре каждый день либо лил дождь, либо шел снег
В России снизилось зарплатное неравенство (но по сравнению с Европой оно все равно велико)
В ММОМА открылась выставка о российских предпринимателях «Создано людьми»
«Это меня ужасает»: Джеймс Кэмерон ― о замене актеров генеративным ИИ
Netflix показал тизер документалки про Пи Дидди
В Москве начал работу ГУМ-каток на Красной площади
В Ярославской области умерла старейшая жительница России Клавдия Гадючкина
Вышел русскоязычный трейлер драмы «Отец, мать, сестра, брат» Джима Джармуша
Дочь Пола Уокера почтила его память спустя 12 лет после гибели
Документальный фильм «Брат навсегда» появится на цифровых площадках 12 декабря

Китай вводит налог на презервативы и противозачаточные средства

Фото: Reproductive Health Supplies Coalition/Unsplash

Китай впервые за 30 лет введет 13-процентный налог на добавленную стоимость на контрацептивные препараты и средства, в том числе презервативы, сообщает Bloomberg. Этот шаг — часть государственной политики, направленной на противодействие падению рождаемости. Изменения вступят в силу в январе.

Одновременно с этим от НДС будут освобождены услуги по уходу за детьми (ясли, детские сады) и пожилыми людьми, организации для людей с ограниченными возможностями, а также услуги, связанные с заключением брака.

Контрацептивы были освобождены от налога в 1993 году — в период, когда Китай проводил жесткую политику ограничения рождаемости «одна семья — один ребенок».

Население Китая сокращается уже третий год подряд. В 2024 году в стране родилось всего 9,54 миллиона человек — это чуть более половины от показателя 2016 года (18,8 миллиона), когда была отменена политика «одна семья — один ребенок».

Расскажите друзьям