Баста стал самым популярным российским артистом десятилетия по версии «Кион Музыки»

Фото: «Баста»/VK

Баста стал самым популярным российским артистом в сервисе «Кион Музыка» (бывший сервис «МТС Музыка») с момента его запуска в 2016 году. Сингл «I Got Love» (Miyagi & Эндшпиль feat. Рем Дигга) стал самым популярным треком в сервисе за это время. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе компании.

По итогам 2025 года главным артистом стал рэпер Макан, а его альбом «Bratland» стал главной пластинкой года. Главной артисткой за этот период стала Мари Краймбрери. Icegergert и Sky Rae — лидеры в номинации «Фит года» с треком «Наследство».  

Песни «Homay» фолк-группы Ay Yola получила звание трека года. Песни Вани Дмитриенко чаще других занимали позиции в хит-параде сервиса. 

Аналитики дополнительно составили рейтинги самых популярных синглов за каждые 12 месяцев, начиная с 2016 года. В том году лидером по прослушиваниям стал танцевальный трек «Tuesday» от Burak Yeter, Danelle Sandoval. На втором и третьем месте расположились «Feel» от Mahmut Orhan, Sena Şener и саундтрек к фильму «Отряд самоубийц» под названием «Sucker for Pain», записанный Lil Wayne, Wiz Khalifa, Imagine Dragons, Logic, Ty Dolla $ign, X Ambassadors.

В 2017 году чаще остальных звучала песня «Босая» распавшейся группы «#2Маши». На втором месте —  «Тает лед» от «Грибов». Post Malone и 21 Savage с «Rockstar» заняли третью строчку списка. В 2018 году лидером стал Matrang, выпустивший трек «Медуза». Серебро — у композиции «Ignis» от Rompasso, бронза досталась рэперу Drake с «God’s Plan». Певица Ариана Гранде открыла рейтинг 2019 года с песней «7 Rings». Следом идут «Dance Monkey» от Tones and I и «Увезите меня на Дип-хаус» дуэта Gayazov$ Brothers. 

В 2020 году самым прослушиваемым стал кавер Cream Soda на сингл группы «Хлеб» «Плачу на техно». За ним — трек «X.O», выпущенный The Limbа и Andro. Konfuz и «Кайф ты поймала» замыкают топ-3. Элтон Джон и Дуа Липа открыли 2021 год песней «Cold Heart». Коллаборация Лолиты и Косты Лакосты «По-другому» и «Bad Habits» от Эда Ширана заняли вторую и третью позицию. 

В чарт 2022 года попали «Стрелы» от Markul и Тоси Чайкиной, «Зима в сердце» группы «Моя Мишель», а также трек «Немерено», созданный при сотрудничестве артистов Лампабикт и Элли на маковом поле. Ремикс «Komarovo» музыканта Dvrst к игре Atomic Heart стал главным хитом 2023 года, опередив Кравца и Гио Пику с «Где прошла ты». Далее — «Винтаж», Травма, Skidri, Dvrklxght с синглом «Плохая девочка». В прошлом году россияне чаще всего слушали композицию «Godzilla» от Bearwolf, «Пожары» у Xolidayboy и Dj Smash, Роёt с треком «Беги». 

Для подведения итогов текущего года были созданы креативные номинации. Новый виток популярности Надежды Кадышевой назван «Камбэком года». Ваня Дмитриенко занял позицию «Краш года», а статус «Свага года» отошел Slawa Marlow и Ксении Собчак. 


 




 

