Наум Клейман прогуливается по Петербургу в трейлере документалки «Наум. Предчувствия»

Кинопрокатная компания K24 опубликовала трейлер фильма Андрея Натоцинского «Наум. Предчувствия» — документального портрета историка кино Наума Клеймана. Премьера запланирована на 26 февраля 2026 года.
Наум Клейман — советский и российский киновед, основатель и первый директор Музея кино, а также специалист по творчеству Сергея Эйзенштейна. Среди его работ — книги «Эйзенштейн на бумаге», «Формула финала» и «Этюды об Эйзенштейне и Пушкине».
В фильме Натоцинского киновед прогуливается по Москве, Петербургу и Вологде, делится воспоминаниями о детстве, встречается с режиссером Александром Сокуровым и, разумеется, размышляет об искусстве и современной культуре. Документальные кадры переплетаются с фрагментами фильмов Сергея Эйзенштейна, Алена Рене и Жана-Люка Годара.
«Кто-то сказал, что это фильм о большой любви к Науму. Кто-то сказал, что это фильм совсем не о Науме, а о кинематографе и пространстве культуры. Кто-то и вовсе говорит, что этот фильм обо мне. Кажется, можно выйти из этого треугольника и прогуляться дальше», — говорит о картине режиссер Андрей Натоцинский, выпускник мастерской Александра Сокурова СПбГИКиТ.