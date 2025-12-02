Paramount назвала даты релиза новых фильмов по «Черепашкам-ниндзя» и «Сонику»

Новый лайв-экшн-фильм по «Черепашкам-ниндзя» выйдет 17 ноября 2028 года, а в следующий месяц ― 22 декабря ― свет увидит полнометражная картина по вселенной «Соника». Об этом сообщает Deadline со ссылкой на заявление Paramout.
О каком фильме по «Сонику» идет речь, издание не уточняет. Премьера «Соника-4 в кино» уже запланирована на 19 марта 2027 года. Вероятно, имеется в виду пятая часть франшизы или еще один фильм по вселенной.
Продюсером нового лайв-экшна по «Черепашкам-ниндзя» назначен Нил Х.Мориц, ответственный за серию «Форсаж» и «Соника в кино». Три предыдущих проекта по франшизе (один анимационный и два в формате лайв-экшн) принесли Paramount 913 млн долларов сборов.
Ранее студия приостановила производство мрачной экранизации комикса «Черепашки-ниндзя: Последний Ронин» с рейтингом R, режиссером которой должен был стать Илья Найшуллер. Компания решила сосредоточиться на более семейной версии.
Что касается «Соника-4 в кино», подробности проекта пока неизвестны. Финальная сцена триквела намекала на появление Метал Соника и Эми Роуз, а инсайдеры сообщали, что сюжет может опираться на Sonic CD и затрагивать тему путешествий во времени.