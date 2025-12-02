Сотрудники Instagram* вернутся в офис на пять дней в неделю

Глава Instagram* Аддам Моссери обязал большинство сотрудников вернуться в офис на пятидневную рабочую неделю, начиная с 2 февраля 2026 года, сообщает Business Insider.



В служебной записке под названием «Создание культуры победы в 2026 году» говорится, что решение коснется всех сотрудников из США, за которыми закреплены рабочие места. Указано, что это сделано в целях сделать Instagram «более гибким и креативным» в условиях усиления конкуренции.



«Я считаю, что мы более творчески подходим к сотрудничеству, когда собираемся вместе лично. Я чувствовал это еще до появления COVID и чувствую каждый раз, когда прихожу в наш нью-йоркский офис, где сильна культура личных встреч», — написал Моссери.



Ранее в этом году на похожий шаг пошел Amazon. Руководство компании рекомендовало корпоративным сотрудникам проводить пятидневку в офисе. Другие технологические гиганты, такие как Alphabet, Apple и Microsoft, придерживаются несколько более мягкого подхода и, как правило, требуют от работников находиться в офисе не менее трех дней в неделю.

