Две трети россиянок не готовы встречаться с человеком без чувства юмора

Для 91% россиян чувство юмора имеет ключевое значение в отношениях. Об этом «Афише Daily» рассказали в дейтинг-сервисе «VK Знакомства», специалисты которого опросили 1400 человек из разных регионов.
Каждый второй россиянин (52%) считает неприемлемым строить отношения с партнером без чувства юмора, даже если во всем остальном у пары полная совместимость.
Для женщин юмор в отношениях играет большую роль: две трети не готовы встречаться с человеком, который не понимает их шутки. Среди мужчин такой позиции придерживаются лишь 38%.
Большинство респондентов (69%) предпочитают партнера, который умеет шутить, но знает меру. Для 20% важнее редкие, но меткие шутки, 10% любят вечных шутников, только 1% ищет исключительно серьезных людей.
Собственное чувство юмора половина опрошенных оценивает как нормальное (их шутки понимают в компании). Каждый четвертый определяет его как среднее (иногда удается рассмешить других), каждый пятый ― как отличное. Лишь 6% чаще смеются над другими шутками, чем выступают в роли шутников.
По мнению 65% россиян, от мужчин общество чаще ждет наличия чувства юмора, чем от женщин.
К сарказму в разговорах с партнером россияне относятся сдержанно: половина использует его изредка, 34% считают его естественной частью общения, 12% избегают его, чтобы не задеть близкого человека, а для 5% сарказм неприемлем и вызывает обиду.