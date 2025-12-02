Блогер вживил ChatGPT в робота и заставил его в себя выстрелить
Rolling Stone назвал 20 лучших фильмов года
В томском музее нашли шип плавника доисторической акулы
Samsung представил свой первый складывающийся втрое смартфон Galaxy Z TriFold
Каждый сотый взрослый россиянин живет с ВИЧ
«Лай-фай»: в Екатеринбурге бездомные собаки начали раздавать бесплатный интернет
В Петербурге в ноябре каждый день либо лил дождь, либо шел снег
В России снизилось зарплатное неравенство (но по сравнению с Европой оно все равно велико)
В ММОМА открылась выставка о российских предпринимателях «Создано людьми»
«Это меня ужасает»: Джеймс Кэмерон ― о замене актеров генеративным ИИ
Netflix показал тизер документалки про Пи Дидди
В Москве начал работу ГУМ-каток на Красной площади
В Ярославской области умерла старейшая жительница России Клавдия Гадючкина
Вышел русскоязычный трейлер драмы «Отец, мать, сестра, брат» Джима Джармуша
Дочь Пола Уокера почтила его память спустя 12 лет после гибели
Документальный фильм «Брат навсегда» появится на цифровых площадках 12 декабря
«Афиша» и «Зарядье» расширяют партнерство
За год мандарины подешевели на 15%
Звезда «Гарри Поттера» Доминик МакЛоклин рассказал, как отреагировал на письмо Дэниела Рэдклиффа
Тарантино хочет снять анимационный приквел «Убить Билла»
«Бегущий человек» с Гленом Пауэллом выйдет в «цифре» 16 декабря
В московском Tau пройдет костюмированная техно-вечеринка «Тайный город»
В Москве за год цены на коньки выросли на 12%
В Москве для посетителей открылась основная часть парка «Сокольники»
В России появится единый маршрут, который объединит озеро Убсу-Нур, Туву и Алтай
Автор «Злой» Грегори Магуайр в 2026 году выпустит книгу о детстве Глинды
Итан Хоук зачитал отрывок из «Берега утопии», чтобы отдать дань уважения Тому Стоппарду
A$AP Rocky стал амбассадором Chanel

Две трети россиянок не готовы встречаться с человеком без чувства юмора

Фото: Maskot/Getty Images

Для 91% россиян чувство юмора имеет ключевое значение в отношениях. Об этом «Афише Daily» рассказали в дейтинг-сервисе «VK Знакомства», специалисты которого опросили 1400 человек из разных регионов.  

Каждый второй россиянин (52%) считает неприемлемым строить отношения с партнером без чувства юмора, даже если во всем остальном у пары полная совместимость.  

Для женщин юмор в отношениях играет большую роль: две трети не готовы встречаться с человеком, который не понимает их шутки. Среди мужчин такой позиции придерживаются лишь 38%. 

Большинство респондентов (69%) предпочитают партнера, который умеет шутить, но знает меру. Для 20% важнее редкие, но меткие шутки, 10% любят вечных шутников, только 1% ищет исключительно серьезных людей.

Собственное чувство юмора половина опрошенных оценивает как нормальное (их шутки понимают в компании). Каждый четвертый определяет его как среднее (иногда удается рассмешить других), каждый пятый ― как отличное. Лишь 6% чаще смеются над другими шутками, чем выступают в роли шутников. 

По мнению 65% россиян, от мужчин общество чаще ждет наличия чувства юмора, чем от женщин.

К сарказму в разговорах с партнером россияне относятся сдержанно: половина использует его изредка, 34% считают его естественной частью общения, 12% избегают его, чтобы не задеть близкого человека, а для 5% сарказм неприемлем и вызывает обиду.

