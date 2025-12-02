Две трети россиянок не готовы встречаться с человеком без чувства юмора

Собственное чувство юмора половина опрошенных оценивает как нормальное (их шутки понимают в компании). Каждый четвертый определяет его как среднее (иногда удается рассмешить других), каждый пятый ― как отличное. Лишь 6% чаще смеются над другими шутками, чем выступают в роли шутников.