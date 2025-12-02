Samsung представил свой первый складывающийся втрое смартфон Galaxy Z TriFold. Релиз опубликован на сайте компании.



Модель поступит в продажу в Южной Корее 12 декабря, а затем появится в других странах. По данным инсайдеров, ее цена — около 2400 долларов (более 180 тыс. рублей). В полностью раскрытом виде диагональ экрана телефона составляет 10 дюймов. Масса устройства —309 грамм. Цвет один — черный.



Девайс оснащается двумя шарнирами, которые складываются внутрь буквой П. Телефон уже называют в соцсетях "трикладушкой". В разложенном положении одновременно можно запустить три приложения.



Основная камера состоит из трех модулей: 200 Мп, 12 Мп и 10 Мп с 3-кратным зумом. Объем аккумулятора — 5600 мАч. Размер оперативной памяти — 16 ГБ, а постоянной — 512 ГБ или 1 ТБ. Поддерживается беспроводная зарядка.