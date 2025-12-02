Rolling Stone назвал 20 лучших фильмов года

Rolling Stone составил список 20 лучших фильмов, вышедших в прокат в 2025 году. По словам журналистов, это был великий год для кино, поэтому число тайтлов в списке вполне могло быть в два раза больше, но редакторам пришлось проявить жестокость и не включать некоторые любимые картины.