«Лай-фай»: в Екатеринбурге бездомные собаки начали раздавать бесплатный интернет

«Мы искренне верим, что каждая собака заслуживает любви, заботы и теплого дома, поэтому поддержали проект “Лай-фай”. Технические специалисты разработали для мохнатых курьеров специальные рюкзаки, с которыми животным удобно и безопасно передвигаться. С их помощью четвероногие герои безвозмездно делятся интернетом в разных районах города. Надеемся, что это поможет привлечь внимание горожан и кто-то увидит в собаке с оранжевым рюкзаком доброго друга и будущего члена своей семьи», ― отметили в пресс-службе «Мотив».