В Петербурге в ноябре каждый день либо лил дождь, либо шел снег

«Осадки в Санкт-Петербурге отмечались каждый день, что бывает достаточно редко. Последний раз в течение 30 дней осадки шли в ноябре 2010 года. С середины месяца осадки отмечались только в виде снега в течение 12 дней, это тоже достаточно долгий период, тем более для такой теплой погоды, пусть и более прохладной во второй половине месяца», ― написал он.