В России снизилось зарплатное неравенство (но по сравнению с Европой оно все равно велико)

Самое сильное неравенство фиксировали в 2000 и 2001 годах. Тогда разница между самыми низкими и самыми высокими зарплатами составляла 34 и 39,6 раза соответственно. В целом с 2001-го показатель постепенно сокращался: небольшие повышения были в 2006-м (с 24,9 до 25,3), 2011-м (с 14,7 до 16,1) и 2021-м (с 13 до 13,5).