Netflix показал тизер документалки про Пи Дидди

В заключении Комбс работает помощником священника в тюрьме Форт-Дикс в штате Нью-Джерси. В обязанности такого человека обычно входит работа в церковной библиотеке, уборка в кабинете священника и помощь ему. В CBS отмечали, что должность считается престижной. У заключенных, которые ее занимают, часто есть отдельный кабинет с кондиционером, а священники делятся с ними едой.