Netflix показал тизер документалки про Пи Дидди

В преддверии премьеры Netflix выпустил тизер-трейлер документалки «Шон Комбс: Расплата» («Sean Combs: The Reckoning») про Пи Дидди. Четырехсерийный проект выйдет на стриминге 2 декабря.
Картина подробно исследует жизнь скандального рэпера, который сейчас отбывает четырехлетний срок в тюрьме ― за два эпизода перевозки людей с целью проституции. Исполнительным продюсером выступил рэпер 50 Cent, режиссером ― Александрия Стэплтон.
Создатели обещают рассказать «историю могущественного, предприимчивого человека и позолоченной империи, которую он построил — и подполья, скрывавшегося прямо под ее поверхностью».
«Родившись с ненасытным стремлением к славе и талантом замечать талант, Комбс стремительно поднялся по карьерной лестнице музыкальной индустрии благодаря Bad Boy Entertainment и сыграл ключевую роль в том, чтобы вывести хип-хоп в мейнстрим и запустить карьеру десятков артистов, определивших целое поколение, включая The Notorious B.I.G., Мэри Дж. Блайдж, Jodeci и Danity Kane. Но со временем, как рассказывают его бывшие коллеги, друзья детства, артисты и сотрудники, что-то мрачное начало оттенять его амбиции», ― гласит официальный логлайн.
Авторы сериала признавались, что «непоколебимы в стремлении дать голос тем, у кого его нет», и в деталях хотят рассказать о различных точках зрения на события вокруг Комбса. 50 Cent обещал направить доходы от проекта на поддержку жертв сексуализированного насилия.
В июле Дидди признали виновным в перевозке людей через границы штатов для сексуализированных контактов под воздействием наркотиков. Его осудили на 4 года и 2 месяца заключения. Присяжные оправдали артиста по обвинениям в рэкете, а также сговоре с целью совершения сексуализированных преступлений и торговле людьми. За эти преступления ему грозило пожизненное заключение.
В заключении Комбс работает помощником священника в тюрьме Форт-Дикс в штате Нью-Джерси. В обязанности такого человека обычно входит работа в церковной библиотеке, уборка в кабинете священника и помощь ему. В CBS отмечали, что должность считается престижной. У заключенных, которые ее занимают, часто есть отдельный кабинет с кондиционером, а священники делятся с ними едой.