В Москве начал работу ГУМ-каток на Красной площади

Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

Сегодня, 1 декабря, в Москве открылся ГУМ-каток. В этом сезоне он оформлен в стиле дымковской игрушки.

Тарифы на посещение зависят от даты и времени. В период с 1 по 15 декабря и с 12 января по 1 марта, в будние дни, с 9.00 до 14.30, посещение катка бесплатное, по регистрации. 

В остальное время стоимость посещения составляет от 800 до 1100 рублей. Продолжительность одного сеанса — 60 минут. Каток работает ежедневно, с 8.30 до 23.30.

Аренда коньков обойдется в 650 рублей за пару. При этом необходим залог в размере 2000 рублей наличными. В качестве залога также принимаются водительское или пенсионное удостоверения, а также удостоверение военнослужащего.

Бесплатный каток сегодня открылся на Болотной площади. На площадке будут проходить обучающие занятия по катанию на коньках под руководством профессиональных тренеров. Для участия необходима предварительная регистрация.

