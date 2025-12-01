В Москве начал работу ГУМ-каток на Красной площади

Сегодня, 1 декабря, в Москве открылся ГУМ-каток. В этом сезоне он оформлен в стиле дымковской игрушки.
Тарифы на посещение зависят от даты и времени. В период с 1 по 15 декабря и с 12 января по 1 марта, в будние дни, с 9.00 до 14.30, посещение катка бесплатное, по регистрации.
В остальное время стоимость посещения составляет от 800 до 1100 рублей. Продолжительность одного сеанса — 60 минут. Каток работает ежедневно, с 8.30 до 23.30.
Аренда коньков обойдется в 650 рублей за пару. При этом необходим залог в размере 2000 рублей наличными. В качестве залога также принимаются водительское или пенсионное удостоверения, а также удостоверение военнослужащего.
Бесплатный каток сегодня открылся на Болотной площади. На площадке будут проходить обучающие занятия по катанию на коньках под руководством профессиональных тренеров. Для участия необходима предварительная регистрация.