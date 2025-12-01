Москвичам пообещали очень теплый декабрь
Вышел русскоязычный трейлер драмы «Отец, мать, сестра, брат» Джима Джармуша

Фото: Fís Éireann/Screen Ireland

Кинокомпания «Вольга» представила русскоязычный трейлер драмы «Отец, мать, сестра, брат»  — нового проекта Джима Джармуша, автора «Выживут только любовники» и «Ночи на Земле». В российский прокат картина выйдет 1 января 2026 года.

Впервые ленту показали на Венецианском кинофестивале, где она получила Гран-при. Мировая премьера состоится 24 декабря.

Видео: «Вольга»

«Отец, мать, сестра, брат» — первый художественный фильм Джармуша с 2019 года. Он описывается как триптих, в котором исследуются отношения между взрослыми детьми и их отстраненными родителями. Действие всех трех историй разворачивается в разных странах.

Части называются «Отец», «Мать» и «Сестра, брат». События первой происходят на северо-востоке США, второй — в Ирландии, третьей — во Франции.

Главные роли в картине исполнили Адам Драйвер, Том Уэйтс, Кейт Бланшетт, Мейим Бьялик, Шарлотта Рэмплинг и Вики Крипс. Продюсерами выступили Чарльз Гилберт, Джошуа Астрачан, Картер Логан и Атилла Салих Юджер.

