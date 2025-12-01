Документальный фильм «Брат навсегда» появится на цифровых площадках 12 декабря

Документальный фильм «Брат навсегда» станет доступен на «Кионе», Okko, Premier, Start, Wink, «Иви» и «Кинопоиске» 12 декабря. Об этом «Афише Daily» сообщили представители онлайн-кинотеатра Start.
Картина вышла в российский прокат 30 октября. По словам создателей, этот фильм — это не просто рассказ о дилогии «Брат», а размышление об ответственности перед большим культурным наследием, которое передается из поколения в поколение, поиске своего места в нем и попытке придать ему продолжение.
Режиссерами документального фильма стали Анна и Григорий Сельяновы, которые не только исследовали закулисье съемочного процесса дилогии «Брат», но и изучили редкие архивные материалы и малоизвестные эпизоды из истории ее создания. Кроме того, они обратились к экспертам, чтобы понять главное: как фильмы Алексея Балабанова стали частью культурного кода современной России.
«Дилогия „Брат“ продолжает оставаться культовой, а Данила Багров продолжает быть героем для поколения. Мы задались вопросом, почему так происходит, и получился фильм, который сделан на понятном и близком сегодняшнему зрителю языке — по стилю, тону, образу мышления», — рассказывал режиссер картины Григорий Сельянов.
Создание фильма было посвящено юбилейной дате — 25-летию со дня выхода картины «Брат-2». Съемочная группа побывала в знаковых локациях дилогии в Москве, Петербурге, Чикаго и Нью-Йорке. Зрителей ждут эксклюзивные кадры с дачи Балабанова под Петербургом, где писался сценарий фильма «Брат».
В съемках участвовали Федор и Петр Балабановы, режиссер Никита Михалков, актриса и певица Ирина Салтыкова, актриса Дарья Юргенс, музыкальный критик Олег Кармунин, эксперт по моде и стилю Павел Осовцов и другие. «Брат навсегда» стал фильмом открытия фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон» в Сочи.