«Афиша» и «Зарядье» расширяют партнерство

Фото: Александр Авилов/Агентство «Москва»

Компания «Афиша» и концертный зал «Зарядье» объявляют о стратегическом расширении партнерства. После многолетней успешной работы в сфере билетной дистрибуции стороны переходят к совместному продвижению культурных событий. Первыми проектами станут детская новогодняя сказка и серия концертов, премьеры которых состоятся в декабре 2025 года и январе 2026-го.

Для «Афиши» это стратегическая трансформация: из технологического партнера — в создателя уникального контента, полноценного участника креативной индустрии, работающего с ведущими культурными институциями.

«Это партнерство — синергия высочайшей музыкальной экспертизы и нашей уникальной компетенции как эксперта лайфстайла и одного из лидеров театрально-концертного билетного рынка. Наша общая задача ― создавать события, где безупречная организация и глубина содержания обеспечивают зрителю комплексный опыт на всех этапах мероприятия: от удобной покупки билетов и бронирования до приятных эмоций непосредственно в зале. Благодарим руководство зала „Зарядье“ за доверие и открытость к новым форматам», ― отметил генеральный директор компании «Афиша» Евгений Сидоров.

Переход к совместному продвижению позволяет партнерам объединить экспертизы в интересах аудитории.

«Для нас, как для культурной институции, ключевым в этом партнерстве стала возможность совместно продвигать контент, который изначально ориентирован на современного, динамичного зрителя. При таком варианте взаимодействия кураторский подход и художественное качество усиливаются глубоким пониманием аудитории и актуальными форматами коммуникации», ― добавил генеральный директор московского концертного зала «Зарядье» Иван Рудин.

Программа первых совместных событий

― 13 декабря 2025 года. Монументальный концерт хора musicAeterna под управлением Виталия Полонского. В центре программы ―  40-голосный мотет Томаса Таллиса «Spem in Alium», шедевр эпохи Возрождения, который вступит в диалог с сочинениями Баха, Мендельсона и Пуленка.
― 14 декабря 2025 года. Спектакль-концерт «Гамлет» с Евгением Мироновым и Московским государственным симфоническим оркестром под управлением Ивана Рудина. Постановка объединяет шекспировский текст с музыкой Дмитрия Шостаковича.
― 3–5 января 2026 года. Кульминацией сотрудничества станет новогоднее представление для детей «Волшебная одиссея. Миссия „Новый год“». Интерактивный спектакль-концерт объединит Московский государственный симфонический оркестр и театр «Странствующие куклы господина Пэжо», где классическая музыка становится основой фантастического приключения.

Все мероприятия доступны для бронирования эксклюзивно на «Афише».

