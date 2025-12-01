Москвичам пообещали очень теплый декабрь
За год мандарины подешевели на 15%

Фото: azerbaijan_stockers/Freepik

К концу 2025 года мандарины в России стали на 15% дешевле, чем годом ранее. Согласно данным оператора фискальных данных «Платформа ОФД», медианная цена за килограмм этих фруктов составила 187 рублей. Расчеты приводит РИА «Новости».

При этом спрос на мандарины вырос на 6%. Как отмечают авторы исследования, «в этом сезоне мандарины заметно дешевле, что дополнительно поддерживает предновогодний интерес».

Цены на коньки в конце 2025 года, напротив, выросли. В Москве они стали стоить дороже на 12% — их медианная цена составляет 7200 рублей. При этом число покупок снизилось на 6%.

Эксперты связывают такую динамику с погодными условиями. «На спрос повлияла сравнительно теплая осень и отсутствие снега в центральной части страны. <…> Покупатели предпочитают откладывать покупки до наступления устойчивых морозов, делая выбор в пользу онлайн-площадок», — пояснили сотрудники «Платформы ОФД».

