Москвичам пообещали очень теплый декабрь
Netflix показал тизер документалки про Пи Дидди
В Москве начал работу ГУМ-каток на Красной площади
В Ярославской области умерла старейшая жительница России Клавдия Гадючкина
Вышел русскоязычный трейлер драмы «Отец, мать, сестра, брат» Джима Джармуша
Дочь Пола Уокера почтила его память спустя 12 лет после гибели
Документальный фильм «Брат навсегда» появится на цифровых площадках 12 декабря
«Афиша» и «Зарядье» расширяют партнерство
За год мандарины подешевели на 15%
Тарантино хочет снять анимационный приквел «Убить Билла»
«Бегущий человек» с Гленом Пауэллом выйдет в «цифре» 16 декабря
В московском Tau пройдет костюмированная техно-вечеринка «Тайный город»
В Москве за год цены на коньки выросли на 12%
В Москве для посетителей открылась основная часть парка «Сокольники»
В России появится единый маршрут, который объединит озеро Убсу-Нур, Туву и Алтай
Автор «Злой» Грегори Магуайр в 2026 году выпустит книгу о детстве Глинды
Итан Хоук зачитал отрывок из «Берега утопии», чтобы отдать дань уважения Тому Стоппарду
A$AP Rocky стал амбассадором Chanel
Брэд Питт до сих пор подшучивает над Джорджем Клуни из‑за его неслучившейся роли в «Тельме и Луизе»
Музыку для новых «Звездных войн» с Райаном Гослингом напишет Томас Ньюман
Мультфильм режиссера «Паразитов» Пон Чжун Хо выйдет в 2027 году
Сыновья Маколея Калкина не знают, что их папа сыграл в «Один дома», хотя смотрели фильм
В Госдуме призвали пересмотреть решение по квартире Долиной
В Японии умерла знаменитая кошка Нитама ― смотрительница ж/д станции Киси
Парижский мост Пон-Неф обернут тканью в дань уважения Христо Явашеву
Лондонский художник превратил интервью горожан в масштабную инсталляцию
Российскую пенсионерку номинировали на международную премию для стримеров
Рядом со Стоунхенджем обнаружена огромная доисторическая структура

Звезда «Гарри Поттера» Доминик МакЛоклин рассказал, как отреагировал на письмо Дэниела Рэдклиффа

© Фото: Warner Bros. Television

Доминик МакЛоклин, который сыграет в предстоящем сериале HBO Гарри Поттера, вспомнил момент, когда получил письмо от Дэниела Рэдклиффа. Юный актер рассказал, что получил записку, когда ехал в поезде домой в Глазго.

«Это было безумие. Отец похлопал меня по спине в поезде и просто дал мне это письмо. Я прочитал его, а потом дочитал до конца, и там была подпись: „Дэн Р.“ Я сходил с ума, но мне нужно было [сохранять спокойствие]. Я был в поезде», — поделился Доминик.

На вопрос о том, как идут съемки, МакЛоклин ответил: «Все просто потрясающе, очень хорошо. Я со всеми подружился, и мне очень приятно там находиться».

В ноябре Дэниел Рэдклифф признался, что написал МакЛоклину письмо, чтобы поделиться своим опытом и пожелать удачи. «Я не хотел бы быть навязчивым призраком в жизни этих детей, но я просто хотел сказать ему: „Надеюсь, ты получишь даже больше удовольствия, чем получил я“», — написал он.

По словам Рэдклиффа, он испытывает теплые, почти отеческие чувства к новому поколению актеров, которые кажутся ему такими юными: «Я смотрю на их фото и просто хочу обнять их. С ума сойти, что я делал то же самое в их возрасте».

Руперт Гринт, который сыграл Рона Уизли, тоже отправил письмо исполнителю роли Аластеру Стауту. «Я написал ему письмо до начала съемок, так сказать, передавая эстафету, — отмечал актер. ― Я просто пожелал ему всего наилучшего. Мне было так весело входить в этот мир, и надеюсь, у него будет такой же опыт». Какая реакция была у актера, не сообщалось.

