Тарантино хочет снять анимационный приквел «Убить Билла»

На спецпоказе короткометражки «Месть Юки» в Лос-Анджелесе Квентин Тарантино рассказал о желании снять анимационный приквел к дилогии «Убить Билла». Об этом сообщает Entertainment Weekly.
«Месть Юки» — глава «Убить Билла», не вошедшая в окончательную версию фильма. Спустя 20 лет после выхода оригинальной картины Тарантино воплотил задумку в жизнь — но в движке Unreal Engine с моделями персонажей из Fortnite.
Работа над проектом так вдохновила режиссера, что теперь он рассматривает этот стиль анимации для других нереализованных идей.
«Сейчас у меня есть другие дела, но у меня была целая идея по „Убить Билла“, когда мы его снимали, а потом я так вымотался после съемок. Мне нравится идея приквела о Билли. История Билла, о том, как Билл стал Биллом, и о трех крестных отцах, которые его создали: Эстебане Вихайо, Пее Мее и Хаттори Хандзо. Хватит ли мне жизни на это? Это еще предстоит выяснить», — рассказал Тарантино.
С 5 декабря в кинотеатрах США, Канады и Великобритании «Месть Юки» и обе части «Убить Билла» будут показывать подряд. Расширенная версия называется «Убить Билла: Кровавая история целиком» («Kill Bill: The Whole Bloody Affair»).
Режиссер поделился: «Я написал сценарий и снял „Убить Билла“ как один фильм, и я так рад дать фанатам возможность увидеть его в таком формате. Лучший способ посмотреть фильм — это кинотеатр с великолепной 70- или 35-миллиметровой пленкой. Кровь и кишки на большом экране во всей красе!»