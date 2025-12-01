Москвичам пообещали очень теплый декабрь
Netflix показал тизер документалки про Пи Дидди
В Москве начал работу ГУМ-каток на Красной площади
В Ярославской области умерла старейшая жительница России Клавдия Гадючкина
Вышел русскоязычный трейлер драмы «Отец, мать, сестра, брат» Джима Джармуша
Дочь Пола Уокера почтила его память спустя 12 лет после гибели
Документальный фильм «Брат навсегда» появится на цифровых площадках 12 декабря
«Афиша» и «Зарядье» расширяют партнерство
За год мандарины подешевели на 15%
Звезда «Гарри Поттера» Доминик МакЛоклин рассказал, как отреагировал на письмо Дэниела Рэдклиффа
«Бегущий человек» с Гленом Пауэллом выйдет в «цифре» 16 декабря
В московском Tau пройдет костюмированная техно-вечеринка «Тайный город»
В Москве за год цены на коньки выросли на 12%
В Москве для посетителей открылась основная часть парка «Сокольники»
В России появится единый маршрут, который объединит озеро Убсу-Нур, Туву и Алтай
Автор «Злой» Грегори Магуайр в 2026 году выпустит книгу о детстве Глинды
Итан Хоук зачитал отрывок из «Берега утопии», чтобы отдать дань уважения Тому Стоппарду
A$AP Rocky стал амбассадором Chanel
Брэд Питт до сих пор подшучивает над Джорджем Клуни из‑за его неслучившейся роли в «Тельме и Луизе»
Музыку для новых «Звездных войн» с Райаном Гослингом напишет Томас Ньюман
Мультфильм режиссера «Паразитов» Пон Чжун Хо выйдет в 2027 году
Сыновья Маколея Калкина не знают, что их папа сыграл в «Один дома», хотя смотрели фильм
В Госдуме призвали пересмотреть решение по квартире Долиной
В Японии умерла знаменитая кошка Нитама ― смотрительница ж/д станции Киси
Парижский мост Пон-Неф обернут тканью в дань уважения Христо Явашеву
Лондонский художник превратил интервью горожан в масштабную инсталляцию
Российскую пенсионерку номинировали на международную премию для стримеров
Рядом со Стоунхенджем обнаружена огромная доисторическая структура

Тарантино хочет снять анимационный приквел «Убить Билла»

Фото: Gilbert Flores/WWD

На спецпоказе короткометражки «Месть Юки» в Лос-Анджелесе Квентин Тарантино рассказал о желании снять анимационный приквел к дилогии «Убить Билла». Об этом сообщает Entertainment Weekly.

«Месть Юки» — глава «Убить Билла», не вошедшая в окончательную версию фильма. Спустя 20 лет после выхода оригинальной картины Тарантино воплотил задумку в жизнь — но в движке Unreal Engine с моделями персонажей из Fortnite.

Работа над проектом так вдохновила режиссера, что теперь он рассматривает этот стиль анимации для других нереализованных идей.

«Сейчас у меня есть другие дела, но у меня была целая идея по „Убить Билла“, когда мы его снимали, а потом я так вымотался после съемок. Мне нравится идея приквела о Билли. История Билла, о том, как Билл стал Биллом, и о трех крестных отцах, которые его создали: Эстебане Вихайо, Пее Мее и Хаттори Хандзо. Хватит ли мне жизни на это? Это еще предстоит выяснить», — рассказал Тарантино.

С 5 декабря в кинотеатрах США, Канады и Великобритании «Месть Юки» и обе части «Убить Билла» будут показывать подряд. Расширенная версия называется «Убить Билла: Кровавая история целиком» («Kill Bill: The Whole Bloody Affair»).

Режиссер поделился: «Я написал сценарий и снял „Убить Билла“ как один фильм, и я так рад дать фанатам возможность увидеть его в таком формате. Лучший способ посмотреть фильм — это кинотеатр с великолепной 70- или 35-миллиметровой пленкой. Кровь и кишки на большом экране во всей красе!»

Расскажите друзьям