В московском Tau пройдет костюмированная техно-вечеринка «Тайный город»

Интерьер клуба Tau будет полностью преобразован. Для гостей организуют несколько фотозон и отдельные лофт-пространства, где можно будет примерить на себя роли скрытых артистов фильма. Всего в пространстве будут находиться около 250 актеров и перформеров, которые будут взаимодействовать с посетителями.