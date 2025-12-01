Москвичам пообещали очень теплый декабрь
В Москве за год цены на коньки выросли на 12%

В Москве за год выросли цены на товары для хоккея. Об этом агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

Коньки стали стоить дороже на 12% — их медианная цена составляет 7200 рублей. При этом число покупок снизилось на 6%. Клюшки подорожали на 10% при снижении спроса на 8%, а их стоимость равняется 6900 рублей. На шлемы цена поднялась на 11% при снижении покупок на 4% и медианной цене 6100 рублей.

Эксперты связывают такую динамику с погодными условиями. «На спрос повлияла сравнительно теплая осень и отсутствие снега в центральной части страны. Зачастую клюшки, лыжи и коньки не покупают заранее, как по ряду других зимних категорий. Даже распродажи не вызвали значительного роста спроса. Покупатели предпочитают откладывать покупки до наступления устойчивых морозов, делая выбор в пользу онлайн-площадок», — пояснили в «Платформе ОФД».

Ежегодно 1 декабря в России празднуется День хоккея, учрежденный в 2007 году по инициативе Федерации хоккея России.

Недавно аналитики выяснили, что за три года обувь в России подорожала на 59%, а одежда — на 36%. В январе — сентябре 2025 года средний чек на одежду и обувь составил 1300 рублей, увеличившись на 5% год к году. По данным Росстата, цены на одежду и белье в январе — сентябре 2025 года выросли на 2,7% год к году, на трикотажные изделия — на 2,9%, на обувь — на 2,4%.

По словам экспертов, цены увеличились из-за санкций, повышения ключевой ставки ЦБ и инфляции. Они отмечают, что с начала 2026 года на рынок начнет влиять новый фактор — рост налоговой нагрузки и таможенных платежей.

