В Москве для посетителей открылась основная часть парка «Сокольники»

Работы в центральной части парка велись с мая, и все это время она была закрыта. По информации Собянина, теперь от арки Главного входа до Фестивальной площади привели в порядок ажурную колоннаду с полукруглыми арками, помещения касс и стену с афишей, главную аллею, цветочный партер. На Фонтанной площади разместили павильоны общепита под навесами, качели и скамейки, завершается устройство амфитеатра.