В Москве для посетителей открылась основная часть парка «Сокольники»

В Москве завершился второй этап комплексного благоустройства парка «Сокольники». Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в телеграм-канале.
Глава города отметил, что в городе уже два года ведется работа по реабилитации одного из крупнейших и старейших зеленых пространств города, объекта культурного наследия регионального значения. В нем расположено много знаковых мест столицы, в их числе: Майский просек, созданный Петром I, Сиреневый сад с уникальными сортами сирени, голубыми елями и столетними дубами, Путяевские пруды — каскад из шести водоемов.
Работы в центральной части парка велись с мая, и все это время она была закрыта. По информации Собянина, теперь от арки Главного входа до Фестивальной площади привели в порядок ажурную колоннаду с полукруглыми арками, помещения касс и стену с афишей, главную аллею, цветочный партер. На Фонтанной площади разместили павильоны общепита под навесами, качели и скамейки, завершается устройство амфитеатра.
Возле Большого Путяевского пруда обновили песочный пляж, обустроили настил и смотровую площадку, отремонтировали детские и спортивные площадки. Единое пространство для отдыха у Золотого пруда и бывшей насосной станции объединили с помощью настила, а участок «Тропы здоровья» между входом с улицы Сокольнический Вал и 2-м Лучевым просеком обновили. В парке также обустроили площадки для детей и занятий спортом, привели в порядок известный каток «Лед», создали Центр восстановления и адаптации птиц Московского зоопарка.
«На будущий год останется еще третья очередь — она находится немного в отдалении и не будет мешать гулять и заниматься спортом. Финальный этап работ охватит свыше 200 га, включая такие знаковые объекты, как Сиреневый сад, каскады Путяевских и Оленьих прудов, Нижний Майский пруд», — говорится в посте Собянина.