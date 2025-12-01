Москвичам пообещали очень теплый декабрь
В Москве за год цены на коньки выросли на 12%
В Москве для посетителей открылась основная часть парка «Сокольники»
В России появится единый маршрут, который объединит озеро Убсу-Нур, Туву и Алтай
Автор «Злой» Грегори Магуайр в 2026 году выпустит книгу о детстве Глинды
Итан Хоук зачитал отрывок из «Берега утопии», чтобы отдать дань уважения Тому Стоппарду
A$AP Rocky стал амбассадором Chanel
Брэд Питт до сих пор подшучивает над Джорджем Клуни из‑за его неслучившейся роли в «Тельме и Луизе»
Музыку для новых «Звездных войн» с Райаном Гослингом напишет Томас Ньюман
Мультфильм режиссера «Паразитов» Пон Чжун Хо выйдет в 2027 году
Сыновья Маколея Калкина не знают, что их папа сыграл в «Один дома», хотя смотрели фильм
В Госдуме призвали пересмотреть решение по квартире Долиной
В Японии умерла знаменитая кошка Нитама ― смотрительница ж/д станции Киси
Парижский мост Пон-Неф обернут тканью в дань уважения Христо Явашеву
Лондонский художник превратил интервью горожан в масштабную инсталляцию
Российскую пенсионерку номинировали на международную премию для стримеров
Рядом со Стоунхенджем обнаружена огромная доисторическая структура
Мелания Трамп запустит собственную продюсерскую компанию
Джакарта обогнала Токио в рейтинге самых густонаселенных городов в мире
В России учредили премию по математике имени Колмогорова
У Ким Кардашьян обнаружили низкую активность в работе лобных долей головного мозга
В Якутии появится Фонд кино и анимации
Снежный покров в Москве сформируется не ранее середины декабря
Джо Кири надел свой костюм Стива Харрингтона на свадьбу друзей
Россияне стали более чем в два раза чаще интересоваться подработкой в общепите
Центр Мадрида украсили гирляндой с буквами из первого сезона «Очень странных дел»
В Роскомнадзоре заявили, что Roblox негативно влияет на духовно-нравственное развитие детей
Татьяна Ким назвала любимые книги

«Зверополис-2» показал самый кассовый мировой старт для мультфильма в истории

Иллюстрация: Walt Disney Pictures

«Зверополис-2» вышел менее недели назад — и уже собрал 556 млн долларов в мировом прокате. Мультфильм установил рекорд и стал самым кассовым стартом анимационного фильма вне США, сообщает Deadline.

Премьера фильма также заняла четвертое место среди самых кассовых глобальных стартов в истории. Три первые позиции в этом рейтинге также принадлежат Disney: «Мстители: Финал» (1,2 млрд долларов), «Мстители: Война бесконечности» (640,5 млн долларов) и «Человек-паук: Нет пути домой» (600,5 млн долларов).

Во второй части «Зверополиса» новоиспеченных полицейских Джуди и Ника отправляют на терапию для пар, чтобы они поработали над своими дисфункциональными отношениями. Их терапевтом становится новый персонаж — квокка Фаззби. В процессе Ник и Джуди оказываются втянуты в новое дело: им предстоит остановить ядовитого змея Гэри, который перевернул мегаполис животных с ног на голову.

В озвучке «Зверополиса-2» участвовали Джиннифер Гудвин и Джейсон Бейтман, вернувшиеся к ролям Джуди Хопс и Ника Уайлда. Одному из ключевых героев, рыси по имени Кэттрик, свой голос подарил Маколей Калкин — исполнитель главной роли в фильме «Один дома». Дэвид Стратэрн («Доброй ночи и удачи») озвучил Милтона, бизнесмена и отца героя Калкина. Других членов семейства рысей воплотили Бренда Сонг («Шоугерл») и Энди Сэмберг («Бруклин 9-9»).

В мультфильме появились и другие новые персонажи: змей Гэри в исполнении Ке Хюи Квана («Всё везде и сразу»), психотерапевт в озвучке Кинты Брансон («Начальная школа „Эбботт“») и мэр, голос которому подарил Патрик Уорбертон («Правила совместной жизни»).

Расскажите друзьям