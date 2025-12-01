«Зверополис-2» показал самый кассовый мировой старт для мультфильма в истории

«Зверополис-2» вышел менее недели назад — и уже собрал 556 млн долларов в мировом прокате. Мультфильм установил рекорд и стал самым кассовым стартом анимационного фильма вне США, сообщает Deadline.
Премьера фильма также заняла четвертое место среди самых кассовых глобальных стартов в истории. Три первые позиции в этом рейтинге также принадлежат Disney: «Мстители: Финал» (1,2 млрд долларов), «Мстители: Война бесконечности» (640,5 млн долларов) и «Человек-паук: Нет пути домой» (600,5 млн долларов).
Во второй части «Зверополиса» новоиспеченных полицейских Джуди и Ника отправляют на терапию для пар, чтобы они поработали над своими дисфункциональными отношениями. Их терапевтом становится новый персонаж — квокка Фаззби. В процессе Ник и Джуди оказываются втянуты в новое дело: им предстоит остановить ядовитого змея Гэри, который перевернул мегаполис животных с ног на голову.
В озвучке «Зверополиса-2» участвовали Джиннифер Гудвин и Джейсон Бейтман, вернувшиеся к ролям Джуди Хопс и Ника Уайлда. Одному из ключевых героев, рыси по имени Кэттрик, свой голос подарил Маколей Калкин — исполнитель главной роли в фильме «Один дома». Дэвид Стратэрн («Доброй ночи и удачи») озвучил Милтона, бизнесмена и отца героя Калкина. Других членов семейства рысей воплотили Бренда Сонг («Шоугерл») и Энди Сэмберг («Бруклин 9-9»).
В мультфильме появились и другие новые персонажи: змей Гэри в исполнении Ке Хюи Квана («Всё везде и сразу»), психотерапевт в озвучке Кинты Брансон («Начальная школа „Эбботт“») и мэр, голос которому подарил Патрик Уорбертон («Правила совместной жизни»).