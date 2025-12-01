Москвичам пообещали очень теплый декабрь
В Москве за год цены на коньки выросли на 12%
В Москве для посетителей открылась основная часть парка «Сокольники»
В России появится единый маршрут, который объединит озеро Убсу-Нур, Туву и Алтай
Автор «Злой» Грегори Магуайр в 2026 году выпустит книгу о детстве Глинды
Итан Хоук зачитал отрывок из «Берега утопии», чтобы отдать дань уважения Тому Стоппарду
A$AP Rocky стал амбассадором Chanel
Брэд Питт до сих пор подшучивает над Джорджем Клуни из‑за его неслучившейся роли в «Тельме и Луизе»
Музыку для новых «Звездных войн» с Райаном Гослингом напишет Томас Ньюман
Мультфильм режиссера «Паразитов» Пон Чжун Хо выйдет в 2027 году
Сыновья Маколея Калкина не знают, что их папа сыграл в «Один дома», хотя смотрели фильм
В Госдуме призвали пересмотреть решение по квартире Долиной
В Японии умерла знаменитая кошка Нитама ― смотрительница ж/д станции Киси
Парижский мост Пон-Неф обернут тканью в дань уважения Христо Явашеву
Лондонский художник превратил интервью горожан в масштабную инсталляцию
Российскую пенсионерку номинировали на международную премию для стримеров
Рядом со Стоунхенджем обнаружена огромная доисторическая структура
Мелания Трамп запустит собственную продюсерскую компанию
Джакарта обогнала Токио в рейтинге самых густонаселенных городов в мире
В России учредили премию по математике имени Колмогорова
У Ким Кардашьян обнаружили низкую активность в работе лобных долей головного мозга
В Якутии появится Фонд кино и анимации
Снежный покров в Москве сформируется не ранее середины декабря
Джо Кири надел свой костюм Стива Харрингтона на свадьбу друзей
Россияне стали более чем в два раза чаще интересоваться подработкой в общепите
Центр Мадрида украсили гирляндой с буквами из первого сезона «Очень странных дел»
В Роскомнадзоре заявили, что Roblox негативно влияет на духовно-нравственное развитие детей
Татьяна Ким назвала любимые книги

ВЦИОМ: наибольшая интенсивность стрессовых ситуаций — у поколения миллениалов

Фото: DC Studio/Freepik

Аналитический центр ВЦИОМ рассчитал индекс стресса россиян в 2025 году. Наиболее высокие показатели оказались у младших миллениалов.

Индекс стресса рассчитывается на основе ответов на вопрос «Скажите, в этом году вы сталкивались или не сталкивались со стрессовыми ситуациями? И если да, то как часто?». Варианту «сталкивался часто, несколько раз в месяц» присваивается коэффициент 1, «сталкивался редко, один-два раза с начала года» — 0,5 и так далее. Значения индекса варьируются от 0 до 100, чем выше показатель, тем чаще россияне испытывают стресс.

В 2025 году россияне в среднем сталкиваются со стрессовыми ситуациями чаще, чем в 2022-м (тогда проводилось предыдущее измерение), ранее индекс стресса составлял 41,8, а сейчас он равен 50,6.

Самый высокий индекс стресса — у младших миллениалов (рожденных в 1982–2000 годах), он составляет 66,5. Следом идут старшие миллениалы (рожденные в 1982–1991 годах) с показателем 60,1. На третьем месте — зумеры с индексом 54.

Наименее подвержены стрессу представители поколения X (рожденные в 1968–1981 годах, индекс — 52), беби-бумеры (рожденные в 1948–1967 годах, 42,1) и рожденные до 1947 года (22,9).

Главной причиной стресса россияне назвали личную жизнь и семейные отношения — об этом сообщили 57% опрошенных. На втором месте оказался трудовой стресс: рабочие ситуации, отсутствие или потеря работы. Его отметили 30% респондентов.

Расскажите друзьям
Теги:
ВЦИОМ