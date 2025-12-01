В России появится единый маршрут, который объединит озеро Убсу-Нур, Туву и Алтай

Он добавил, что в 2025 году успешно осуществился первый международный авиарейс из аэропорта Кызыла в Улан-Батор. «Мы очень надеемся, что при поддержке Росавиации этот перспективный рейс станет постоянным и поможет в развитии туризма», — добавил глава Тувы.