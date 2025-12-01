Автор «Злой» Грегори Магуайр в 2026 году выпустит книгу о детстве Глинды

Во второй части есть отрывки из детства Глинды (Ариана Гранде). Там показана сцена ее рождения, когда девочка получает в подарок волшебную палочку, но, услышав настойчивые просьбы друзей произнести заклинание, понимает, что не может этого сделать. Загнанная в угол, Глинда лжет и говорит, что случайная радуга — результат ее магических способностей. Когда позже она делится своими страхами с родителями, они не обращают на нее внимания и советуют ей сосредоточиться на своем врожденном обаянии и улыбке.