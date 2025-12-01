Итан Хоук зачитал отрывок из «Берега утопии», чтобы отдать дань уважения Тому Стоппарду

Итан Хоук опубликовал видео, в котором читает отрывок из пьесы «Берег утопии» Тома Стоппарда. Известный драматург и сценарист умер 29 ноября в возрасте 88 лет.
«Отдаю дань уважения памяти сэра Тома Стоппарда — одного из величайших людей, которых мне доводилось знать», — написал Хоук.
«Берег утопии» рассказывает о российской интеллигенции XIX века. Среди главных героев — Александр Герцен, Петр Чаадаев, Иван Тургенев, Виссарион Белинский и Михаил Бакунин.
Именно роль Бакунина и исполнил Итан Хоук в бродвейской постановке, премьера которой состоялась в ноябре 2006 года. Спектакль был номинирован на десять премий «Тони» и выиграл семь из них, в том числе за лучшую новую пьесу.
Стоппард родился в 1937 году в Чехословакии в семье евреев, бежавших от нацистов в Сингапур. После окончания Второй мировой войны его семья обосновалась в Великобритании.
Там он приобрел мировую известность как автор пьес «Леопольдштадт», «Аркадия», «Настоящая вещь», «Берег утопии» и «Розенкранц и Гильденстерн мертвы», а также как сценарист фильмов «Анна Каренина», «Влюбленный Шекспир» и других.