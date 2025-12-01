Москвичам пообещали очень теплый декабрь
В Москве за год цены на коньки выросли на 12%
В Москве для посетителей открылась основная часть парка «Сокольники»
В России появится единый маршрут, который объединит озеро Убсу-Нур, Туву и Алтай
Автор «Злой» Грегори Магуайр в 2026 году выпустит книгу о детстве Глинды
A$AP Rocky стал амбассадором Chanel
Брэд Питт до сих пор подшучивает над Джорджем Клуни из‑за его неслучившейся роли в «Тельме и Луизе»
Музыку для новых «Звездных войн» с Райаном Гослингом напишет Томас Ньюман
Мультфильм режиссера «Паразитов» Пон Чжун Хо выйдет в 2027 году
Сыновья Маколея Калкина не знают, что их папа сыграл в «Один дома», хотя смотрели фильм
В Госдуме призвали пересмотреть решение по квартире Долиной
В Японии умерла знаменитая кошка Нитама ― смотрительница ж/д станции Киси
Парижский мост Пон-Неф обернут тканью в дань уважения Христо Явашеву
Лондонский художник превратил интервью горожан в масштабную инсталляцию
Российскую пенсионерку номинировали на международную премию для стримеров
Рядом со Стоунхенджем обнаружена огромная доисторическая структура
Мелания Трамп запустит собственную продюсерскую компанию
Джакарта обогнала Токио в рейтинге самых густонаселенных городов в мире
В России учредили премию по математике имени Колмогорова
У Ким Кардашьян обнаружили низкую активность в работе лобных долей головного мозга
В Якутии появится Фонд кино и анимации
Снежный покров в Москве сформируется не ранее середины декабря
Джо Кири надел свой костюм Стива Харрингтона на свадьбу друзей
Россияне стали более чем в два раза чаще интересоваться подработкой в общепите
Центр Мадрида украсили гирляндой с буквами из первого сезона «Очень странных дел»
В Роскомнадзоре заявили, что Roblox негативно влияет на духовно-нравственное развитие детей
Татьяна Ким назвала любимые книги
Завершились съемки фильма «Голодные игры: Рассвет жатвы» — приквела о Хеймитче

Итан Хоук зачитал отрывок из «Берега утопии», чтобы отдать дань уважения Тому Стоппарду

Фото: @ethanhawke

Итан Хоук опубликовал видео, в котором читает отрывок из пьесы «Берег утопии» Тома Стоппарда. Известный драматург и сценарист умер 29 ноября в возрасте 88 лет.

«Отдаю дань уважения памяти сэра Тома Стоппарда — одного из величайших людей, которых мне доводилось знать», — написал Хоук.

«Берег утопии» рассказывает о российской интеллигенции XIX века. Среди главных героев — Александр Герцен, Петр Чаадаев, Иван Тургенев, Виссарион Белинский и Михаил Бакунин.

Именно роль Бакунина и исполнил Итан Хоук в бродвейской постановке, премьера которой состоялась в ноябре 2006 года. Спектакль был номинирован на десять премий «Тони» и выиграл семь из них, в том числе за лучшую новую пьесу.

Видео: @ethanhawke

Стоппард родился в 1937 году в Чехословакии в семье евреев, бежавших от нацистов в Сингапур. После окончания Второй мировой войны его семья обосновалась в Великобритании. 

Там он приобрел мировую известность как автор пьес «Леопольдштадт», «Аркадия», «Настоящая вещь», «Берег утопии» и «Розенкранц и Гильденстерн мертвы», а также как сценарист фильмов «Анна Каренина», «Влюбленный Шекспир» и других.

