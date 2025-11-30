A$AP Rocky стал амбассадором Chanel

Рэпер A$AP Rocky стал амбассадором модного дома Chanel. Креативный бренда Матье Блази назвал его «невероятным артистом, который вкладывает душу в каждый свой проект» и «прекрасным человеком». Об этом пишет Elle.
В ответ рэпер отозвался о Блази: «Воображение Матье двигает моду вперед. Его дизайны ощущаются одновременно чуткими и сильными, они основаны на реальности, но в то же время всегда заставляют задуматься. Я очень рад видеть его в Chanel».
Рекламный ролик Chanel с участием A$AP Rocky и актрисы Маргарет Куолли снял режиссер Мишель Гондри. В видео пара просыпается в одной постели, после чего героиня Куолли уезжает на метро. Рэпер пытается догнать ее — пешком и вплавь. В конце ролика он делает ей предложение.
Среди других недавних коллабораций A$AP Rocky — кроссовки Puma Speedcat в гоночном стиле. Модель выполнена из потертой замши, а подошва — из обожженной резины. Пятка украшена TPU-вставкой с принтом, а на язычке — винтажный логотип гоночной линии Puma. Шнурки выполнены в красном цвете.