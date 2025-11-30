A$AP Rocky стал амбассадором Chanel

Москвичам пообещали очень теплый декабрь
Брэд Питт до сих пор подшучивает над Джорджем Клуни из‑за его неслучившейся роли в «Тельме и Луизе»
Музыку для новых «Звездных войн» с Райаном Гослингом напишет Томас Ньюман
Мультфильм режиссера «Паразитов» Пон Чжун Хо выйдет в 2027 году
Сыновья Маколея Калкина не знают, что их папа сыграл в «Один дома», хотя смотрели фильм
В Госдуме призвали пересмотреть решение по квартире Долиной
В Японии умерла знаменитая кошка Нитама ― смотрительница ж/д станции Киси
Парижский мост Пон-Неф обернут тканью в дань уважения Христо Явашеву
Лондонский художник превратил интервью горожан в масштабную инсталляцию
Российскую пенсионерку номинировали на международную премию для стримеров
Рядом со Стоунхенджем обнаружена огромная доисторическая структура
Мелания Трамп запустит собственную продюсерскую компанию
Джакарта обогнала Токио в рейтинге самых густонаселенных городов в мире
В России учредили премию по математике имени Колмогорова
У Ким Кардашьян обнаружили низкую активность в работе лобных долей головного мозга
В Якутии появится Фонд кино и анимации
Дэниел Рэдклифф рассказал о единственной шутке о «Гарри Поттере», которая его рассмешила
Снежный покров в Москве сформируется не ранее середины декабря
Джо Кири надел свой костюм Стива Харрингтона на свадьбу друзей
Россияне стали более чем в 2 раза чаще интересоваться подработкой в общепите
Центр Мадрида украсили гирляндой с буквами из первого сезона «Очень странных дел»
В Роскомнадзоре заявили, что Roblox негативно влияет на духовно-нравственное развитие детей
Татьяна Ким назвала любимые книги
Завершились съемки фильма «Голодные игры: Рассвет жатвы» — приквела о Хеймитче
Одну из героинь пятого сезона «Очень странных дел» сыграла школьная учительница братьев Дафферов
Милли Бобби Браун составила рейтинг любимых сезонов «Очень странных дел»
ЕГЭ по истории стал обязательным для поступления на социогуманитарные направления
Ученые: «эффект Долиной» может попасть в словари

A$AP Rocky стал амбассадором Chanel

Фото: Chanel

Рэпер A$AP Rocky стал амбассадором модного дома Chanel. Креативный бренда Матье Блази назвал его «невероятным артистом, который вкладывает душу в каждый свой проект» и «прекрасным человеком». Об этом пишет Elle.

В ответ рэпер отозвался о Блази: «Воображение Матье двигает моду вперед. Его дизайны ощущаются одновременно чуткими и сильными, они основаны на реальности, но в то же время всегда заставляют задуматься. Я очень рад видеть его в Chanel».

Рекламный ролик Chanel с участием A$AP Rocky и актрисы Маргарет Куолли снял режиссер Мишель Гондри. В видео пара просыпается в одной постели, после чего героиня Куолли уезжает на метро. Рэпер пытается догнать ее — пешком и вплавь. В конце ролика он делает ей предложение.

Видео: Chanel

Среди других недавних коллабораций A$AP Rocky — кроссовки Puma Speedcat в гоночном стиле. Модель выполнена из потертой замши, а подошва — из обожженной резины. Пятка украшена TPU-вставкой с принтом, а на язычке — винтажный логотип гоночной линии Puma. Шнурки выполнены в красном цвете.

Расскажите друзьям