Брэд Питт до сих пор подшучивает над Джорджем Клуни из‑за его неслучившейся роли в «Тельме и Луизе»

Джордж Клуни рассказал, что Брэд Питт до сих пор над ним подшучивает из-за того, что в начале 1990-х именно Питт получил роль в фильме «Тельма и Луиза». Эта роль могла сделать звездой самого Клуни, но в итоге дала старт успешной кинокарьере Питта. Об этом сообщает Entertainment Weekly.
Клуни прошел финальные пробы на роль в роуд-муви Ридли Скотта «Тельма и Луиза», но ее в итоге получил Питт. Актер поделился: «Я годами не смотрел „Тельму и Луизу“, потому что меня это бесило. Эта роль запустила его карьеру в кино. До этого он снимался в ситкомах и прочем дерьме, так что это была та роль, которая могла запустить меня? *****(Блин)!».
Позже Клуни все же посмотрел фильм и признал талант Питта. «Конечно, когда я увидел фильм, я подумал: ну, это должен был быть именно он», — рассказал актер. По словам Клуни, Питт до сих пор вспоминает то соперничество.
В конце октября Клуни объявил о работе над новым фильмом из серии о Дэнни Оушене — и неожиданно похвалил тех, кто ограбил Лувр. «Это выглядело круто! То есть, конечно, ужасно. Но как профессиональный вор [имею в виду свою роль] я был горд за этих парней. Разве не дико видеть, как о твоем ограблении пишут все новостные организации? Прямо как в „Оушенах“. Забавно, конечно, что вот так, посреди белого дня. Сумасшествие. Нам теперь как-то соответствовать этому», — пошутил Клуни.