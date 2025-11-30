Брэд Питт до сих пор подшучивает над Джорджем Клуни из‑за его неслучившейся роли в «Тельме и Луизе»

Москвичам пообещали очень теплый декабрь
A$AP Rocky стал амбассадором Chanel
Музыку для новых «Звездных войн» с Райаном Гослингом напишет Томас Ньюман
Мультфильм режиссера «Паразитов» Пон Чжун Хо выйдет в 2027 году
Сыновья Маколея Калкина не знают, что их папа сыграл в «Один дома», хотя смотрели фильм
В Госдуме призвали пересмотреть решение по квартире Долиной
В Японии умерла знаменитая кошка Нитама ― смотрительница ж/д станции Киси
Парижский мост Пон-Неф обернут тканью в дань уважения Христо Явашеву
Лондонский художник превратил интервью горожан в масштабную инсталляцию
Российскую пенсионерку номинировали на международную премию для стримеров
Рядом со Стоунхенджем обнаружена огромная доисторическая структура
Мелания Трамп запустит собственную продюсерскую компанию
Джакарта обогнала Токио в рейтинге самых густонаселенных городов в мире
В России учредили премию по математике имени Колмогорова
У Ким Кардашьян обнаружили низкую активность в работе лобных долей головного мозга
В Якутии появится Фонд кино и анимации
Дэниел Рэдклифф рассказал о единственной шутке о «Гарри Поттере», которая его рассмешила
Снежный покров в Москве сформируется не ранее середины декабря
Джо Кири надел свой костюм Стива Харрингтона на свадьбу друзей
Россияне стали более чем в 2 раза чаще интересоваться подработкой в общепите
Центр Мадрида украсили гирляндой с буквами из первого сезона «Очень странных дел»
В Роскомнадзоре заявили, что Roblox негативно влияет на духовно-нравственное развитие детей
Татьяна Ким назвала любимые книги
Завершились съемки фильма «Голодные игры: Рассвет жатвы» — приквела о Хеймитче
Одну из героинь пятого сезона «Очень странных дел» сыграла школьная учительница братьев Дафферов
Милли Бобби Браун составила рейтинг любимых сезонов «Очень странных дел»
ЕГЭ по истории стал обязательным для поступления на социогуманитарные направления
Ученые: «эффект Долиной» может попасть в словари

Брэд Питт до сих пор подшучивает над Джорджем Клуни из‑за его неслучившейся роли в «Тельме и Луизе»

Фото: Warner Bros.

Джордж Клуни рассказал, что Брэд Питт до сих пор над ним подшучивает из-за того, что в начале 1990-х именно Питт получил роль в фильме «Тельма и Луиза». Эта роль могла сделать звездой самого Клуни, но в итоге дала старт успешной кинокарьере Питта. Об этом сообщает Entertainment Weekly.

Клуни прошел финальные пробы на роль в роуд-муви Ридли Скотта «Тельма и Луиза», но ее в итоге получил Питт. Актер поделился: «Я годами не смотрел „Тельму и Луизу“, потому что меня это бесило. Эта роль запустила его карьеру в кино. До этого он снимался в ситкомах и прочем дерьме, так что это была та роль, которая могла запустить меня? *****(Блин)!».

Позже Клуни все же посмотрел фильм и признал талант Питта. «Конечно, когда я увидел фильм, я подумал: ну, это должен был быть именно он», — рассказал актер. По словам Клуни, Питт до сих пор вспоминает то соперничество.

В конце октября Клуни объявил о работе над новым фильмом из серии о Дэнни Оушене — и неожиданно похвалил тех, кто ограбил Лувр. «Это выглядело круто! То есть, конечно, ужасно. Но как профессиональный вор [имею в виду свою роль] я был горд за этих парней. Разве не дико видеть, как о твоем ограблении пишут все новостные организации? Прямо как в „Оушенах“. Забавно, конечно, что вот так, посреди белого дня. Сумасшествие. Нам теперь как-то соответствовать этому», — пошутил Клуни.

