Музыку для новых «Звездных войн» с Райаном Гослингом напишет Томас Ньюман

Шон Леви признался, что является давним поклонником творчества Ньюмана и назвал его маэстро. «Я позвонил Тому Ньюману. Вы не понимаете, я его фанат. Я сказал: „Привет, это Шон Леви. Вы бы не подумали?“ А он ответил: „Пришлите мне сценарий и опишите свое видение“. Я сделал и то, и другое, и он согласился. И я просто в полном восторге. Я так этому рад», — поделился Леви в подкасте «On Film… With Kevin McCarthy».