Сыновья Маколея Калкина не знают, что их папа сыграл в «Один дома», хотя смотрели фильм

«Я постоянно показываю этот фильм своим детям. Чувак, они вообще не понимают, рядом с кем сидят все это время. Они просто говорят: „О, вот Кевин“. Они называют его Кевином Диснеем из-за Disney+, где показывают маленький праздничный трейлер. Вчера вечером я укладывал старшего спать, и он захотел посмотреть какие-то семейные фотографии, фото моей семьи и так далее. У меня не так много альбомов дома, но один я все-таки откопал, и он сразу тянется к нижнему левому углу. И говорит: „Эй, этот мальчик выглядит как Кевин. Кто это?“ Я говорю: „Это я“. И он все равно не сопоставил. А я такой: „Отлично“. Нет-нет, пока рано. Пусть так. Он просто думает, что я в детстве очень походил на Кевина», ― рассказал актер в интервью Deadline.