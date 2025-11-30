В Японии умерла знаменитая кошка Нитама ― смотрительница ж/д станции Киси

В Японии умерла кошка Нитама, которая 10 лет работала смотрительницей вокзала Киси в городе Кинокава. Об этом сообщает The Japan Times.
Нитама скончалась 20 ноября в возрасте 15 лет ― это примерно соответствует 75 человеческим годам. С конца октября у кошки начал ухудшаться аппетит, и с 4 ноября ее освободили от обязанностей.
Нитама начала работать смотрительницей на станции Киси в 2015 году. На этом посту она сменила кошку Таму, в честь которой и получила прозвище (Нитама переводится как Тама II).
Тама же ― первая кошка в этой должности ― появилась на станции еще в середине 2000-х. Тогда железная дорога префектуры Вакаяма массово сокращала персонал из-за убытков. Для экономии денег в качестве станционных смотрителей стали привлекать сотрудников местных предприятий. Они занимались станциями за небольшую плату параллельно с основной работой.
На вокзал Киси тогда устроилась женщина по имени Тосико Кояма. Она начала прикармливать местных уличных кошек, включая Таму. Кошка стала местной знаменитостью ― о ней написали СМИ, что привело к росту пассажиропотока. Таме вручили форменную фуражку и официально утвердили в должности смотрительницы.
В 2015-м Тама скончалась, на ее место пришла Нитама, которой поставили в качестве задачи дальнейшее увеличение потока туристов. С этим пушистая смотрительница справилась на отлично. Ее даже повысили до заместительницы президента.
После смерти кошки сотрудники станции организовали мемориал, куда люди стали приходить, чтобы почтить память Нитамы. Кто станет ее преемником, пока не ясно, но на должность уже есть три претендента.