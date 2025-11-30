Москвичам пообещали очень теплый декабрь
Парижский пост Пон-Неф обернут тканью ― в дань уважения Христо Явашеву
Российскую пенсионерку номинировали на международную премию для стримеров
Рядом со Стоунхенджем обнаружена огромная доисторическая структура
Мелания Трамп запустит собственную продюсерскую компанию
Джакарта обогнала Токио в рейтинге самых густонаселенных городов в мире
В России учредили премию по математике имени Колмогорова
У Ким Кардашьян обнаружили низкую активность в работе лобных долей головного мозга
В Якутии появится Фонд кино и анимации
Дэниел Рэдклифф рассказал о единственной шутке о «Гарри Поттере», которая его рассмешила
Снежный покров в Москве сформируется не ранее середины декабря
Джо Кири надел свой костюм Стива Харрингтона на свадьбу друзей
Россияне стали более чем в 2 раза чаще интересоваться подработкой в общепите
Центр Мадрида украсили гирляндой с буквами из первого сезона «Очень странных дел»
В Роскомнадзоре заявили, что Roblox негативно влияет на духовно-нравственное развитие детей
Татьяна Ким назвала любимые книги
Завершились съемки фильма «Голодные игры: Рассвет жатвы» — приквела о Хеймитче
Одну из героинь пятого сезона «Очень странных дел» сыграла школьная учительница братьев Дафферов
Милли Бобби Браун составила рейтинг любимых сезонов «Очень странных дел»
ЕГЭ по истории стал обязательным для поступления на социогуманитарные направления
Ученые: «эффект Долиной» может попасть в словари
Песня «Ложкой снег мешая» возглавила список любимых колыбельных россиян
Фигуранты дела о продаже квартиры Долиной получили реальные сроки
На Болотной площади в Москве откроется бесплатный каток
Трек «Иуда» рэпера Хаски стал недоступен на нескольких стримингах
Бенедикт Камбербатч снялся в рождественском ролике World of Tanks
В России вырос спрос на уходовую косметику для животных
ТЦ в России из‑за падения спроса стали переформатировать в склады

Лондонский художник превратил интервью горожан в масштабную инсталляцию

Фото: 11milliondots.com

Художник Рафаэль Эль Баз превратил интервью жителей лондонского района в масштабный узор на фасаде нового дата-центра. Об этом сообщает Би-би-си.

Баз записал звуки окружающей среды в районе Парк-Ройял и 120 аудиоинтервью с местными жителями и владельцами бизнеса. Затем он преобразовал эти записи в двоичный код и звуковые волны.

Получившийся узор нанесли перфорацией на алюминиевые панели. Инсталляция площадью 2700 квадратных метров заняла шесть этажей фасада нового дата-центра. Она получила название «11 миллионов точек» и стала самым крупным арт-произведением в Лондоне, созданным при участии горожан. 

Баз хотел исследовать, как могут выглядеть цифровые данные ― нечто, чем люди пользуются ежедневно, но почти никогда не видят. 

«Моя практика связана с материалом, устойчивостью, потоками. Она про то, как мы недооцениваем определенные материалы, и как это ведет к тому, что мы недооцениваем определенные истории», — пояснил художник.

