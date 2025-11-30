Российскую пенсионерку номинировали на международную премию для стримеров

77-летнюю Ольгу Ивановну номинировали на международную премию NNYS, посвященную лучшим моментам стриминга. На это обратил внимание портал CyberMeta.
Российская пенсионерка, известная под ником i_olga, претендует на награду в категории «Лучший игровой момент» за эйс в игре Counter-Strike 2. Эйс ― это момент, когда игрок за раунд убивает всю вражескую команду.
Ольга Ивановна расположилась возле «ямы» и расстреляла пятерых противников с помощью M4A1-S. Видео с этим завирусилось в соцсетях, в частности на Reddit, где заняло четвертое место в сабреддите CS.
i_olga начала стримить в январе 2021 года. «Внук подарил мне сенсорный телефон, увидела, как играют в ютубе, и тоже захотелось начать играть, на пенсии очень скучно», — рассказывала она.
Сейчас у пенсионерки более 245 тыс. подписчиков на Twitch. «Афиша Daily» подробно рассказывала, что известно о бабушке-геймере.