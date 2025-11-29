Мелания Трамп запустит собственную продюсерскую компанию
Джакарта обогнала Токио в рейтинге самых густонаселенных городов в мире
В России учредили премию по математике имени Колмогорова
У Ким Кардашьян обнаружили низкую активность в работе лобных долей головного мозга
В Якутии появится Фонд кино и анимации
Дэниел Рэдклифф рассказал о единственной шутке о «Гарри Поттере», которая его рассмешила
Снежный покров в Москве сформируется не ранее середины декабря
Джо Кири надел свой костюм Стива Харрингтона на свадьбу друзей
Россияне стали более чем в 2 раза чаще интересоваться подработкой в общепите
Центр Мадрида украсили гирляндой с буквами из первого сезона «Очень странных дел»
В Роскомнадзоре заявили, что Roblox негативно влияет на духовно-нравственное развитие детей
Татьяна Ким назвала любимые книги
Завершились съемки фильма «Голодные игры: Рассвет жатвы» — приквела о Хеймитче
Одну из героинь пятого сезона «Очень странных дел» сыграла школьная учительница братьев Дафферов
Милли Бобби Браун составила рейтинг любимых сезонов «Очень странных дел»
ЕГЭ по истории стал обязательным для поступления на социогуманитарные направления
Ученые: «эффект Долиной» может попасть в словари
Песня «Ложкой снег мешая» возглавила список любимых колыбельных россиян
Фигуранты дела о продаже квартиры Долиной получили реальные сроки
На Болотной площади в Москве откроется бесплатный каток
Трек «Иуда» рэпера Хаски стал недоступен на нескольких стримингах
Бенедикт Камбербатч снялся в рождественском ролике World of Tanks
В России вырос спрос на уходовую косметику для животных
ТЦ в России из‑за падения спроса стали переформатировать в склады
4-й эпизод 5-го сезона «Очень странных дел» получил самую высокую оценку за историю сериала — 9,8
Более половины россиян не могут позволить себе собственную квартиру
Роскомнадзор предупредил о возможной полной блокировке WhatsApp
Beat Film Festival открыл прием заявок на программу «Док-индустрия-2026»

Умер драматург и режиссер Том Стоппард

Фото: Jack Taylor/Getty Images

Умер драматург и режиссер Том Стоппард, сообщает The Guardian. Ему было 88 лет.

Стоппард известен как автор пьес «Леопольдштадт», «Аркадия», «Настоящая вещь», «Берег утопии», «Розенкранц и Гильденстерн мертвы» и других. Он также был автором телевизионных программ и радиопостановок. Писал сценарии для фильмов, в том числе для «Влюбленного Шекспира», за который получил «Оскар».

В 1997 году был посвящен в рыцари. Кроме того, в Оксфордский словарь английского языка в честь драматурга добавили прилагательное «стоппардианский».

Том Стоппард родился в 1937 году в Чехословакии в семье евреев, которые бежали в Сингапур от нацистов. После окончания Второй мировой войны его семья обосновалась в Великобритании.

Расскажите друзьям