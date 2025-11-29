Умер драматург и режиссер Том Стоппард

Стоппард известен как автор пьес «Леопольдштадт», «Аркадия», «Настоящая вещь», «Берег утопии», «Розенкранц и Гильденстерн мертвы» и других. Он также был автором телевизионных программ и радиопостановок. Писал сценарии для фильмов, в том числе для «Влюбленного Шекспира», за который получил «Оскар».