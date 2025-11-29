Умер драматург и режиссер Том Стоппард, сообщает The Guardian. Ему было 88 лет.
Стоппард известен как автор пьес «Леопольдштадт», «Аркадия», «Настоящая вещь», «Берег утопии», «Розенкранц и Гильденстерн мертвы» и других. Он также был автором телевизионных программ и радиопостановок. Писал сценарии для фильмов, в том числе для «Влюбленного Шекспира», за который получил «Оскар».
В 1997 году был посвящен в рыцари. Кроме того, в Оксфордский словарь английского языка в честь драматурга добавили прилагательное «стоппардианский».
Том Стоппард родился в 1937 году в Чехословакии в семье евреев, которые бежали в Сингапур от нацистов. После окончания Второй мировой войны его семья обосновалась в Великобритании.