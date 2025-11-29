Первая леди США Мелания Трамп запустит собственную продюсерскую компанию Muse Films. Об этом пишет Deadline.
Эта информация появилась в преддверии выхода полнометражного документального фильма о ней от Amazon MGM Studios. Он снят режиссером Бреттом Ратнером.
Лента рассказывают о 20 днях, предшествовавших инаугурации Дональда Трампа в 2025 году. Исполнительными продюсерами фильма выступили сама Мелания Трамп и Фернандо Суликин. Премьера фильма состоится 30 января.
Недавно генеральный директор Би-би-си Тим Дэйви и глава BBC News Дебора Тернесс ушли в отставку из‑за скандала с документальным фильмом о Дональде Трампе. В нем речь президента США смонтировали так, что ее смысл исказился.