Мелания Трамп запустит собственную продюсерскую компанию
В России учредили премию по математике имени Колмогорова
У Ким Кардашьян обнаружили низкую активность в работе лобных долей головного мозга
В Якутии появится Фонд кино и анимации
Дэниел Рэдклифф рассказал о единственной шутке о «Гарри Поттере», которая его рассмешила
Снежный покров в Москве сформируется не ранее середины декабря
Джо Кири надел свой костюм Стива Харрингтона на свадьбу друзей
Россияне стали более чем в 2 раза чаще интересоваться подработкой в общепите
Центр Мадрида украсили гирляндой с буквами из первого сезона «Очень странных дел»
В Роскомнадзоре заявили, что Roblox негативно влияет на духовно-нравственное развитие детей
Татьяна Ким назвала любимые книги
Завершились съемки фильма «Голодные игры: Рассвет жатвы» — приквела о Хеймитче
Одну из героинь пятого сезона «Очень странных дел» сыграла школьная учительница братьев Дафферов
Милли Бобби Браун составила рейтинг любимых сезонов «Очень странных дел»
ЕГЭ по истории стал обязательным для поступления на социогуманитарные направления
Ученые: «эффект Долиной» может попасть в словари
Песня «Ложкой снег мешая» возглавила список любимых колыбельных россиян
Фигуранты дела о продаже квартиры Долиной получили реальные сроки
На Болотной площади в Москве откроется бесплатный каток
Трек «Иуда» рэпера Хаски стал недоступен на нескольких стримингах
Бенедикт Камбербатч снялся в рождественском ролике World of Tanks
В России вырос спрос на уходовую косметику для животных
ТЦ в России из‑за падения спроса стали переформатировать в склады
4-й эпизод 5-го сезона «Очень странных дел» получил самую высокую оценку за историю сериала — 9,8
Более половины россиян не могут позволить себе собственную квартиру
Роскомнадзор предупредил о возможной полной блокировке WhatsApp
Beat Film Festival открыл прием заявок на программу «Док-индустрия-2026»
Аналитики: 33% россиян отмечают День матери

Джакарта обогнала Токио в рейтинге самых густонаселенных городов в мире

Фото: Dino Januarsa/Unsplash

Столица Индонезии Джакарта обогнала Токио в рейтинге самых густонаселенных городов в мире и заняла в нем первое место, пишет The Guardian со ссылкой на ООН.

Согласно оценке отдела народонаселения Департамента ООН по экономическим и социальным вопросам, в Джакарте проживает 42 млн человек. За Джакартой следует столица Бангладеш Дакка с населением 37 млн человек. С населением в 33 миллиона человек Токио опустился на третье место. Ранее столица Японии с населением занимала первое место в рейтинге. Согласного данным предыдущего рейтинга, в городе проживало 37 млн человек.

Число мегаполисов, которыми считаются города с населением не менее 10 млн человек, за последнее время увеличилось в четыре раза — с восьми в 1975 году до 33 в 2025 году. Девять из 10 самых густонаселенных городов — Джакарта, Дакка, Токио, Нью-Дели, Шанхай, Гуанчжоу, Манила, Калькутта и Сеул — находятся в Азии. Другой город в топ-10 — Каир.

Расскажите друзьям
Теги:
ООН