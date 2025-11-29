В России учредили премию по математике имени Колмогорова

С 2026 года в России будет присуждаться правительственная премия в области математики имени Андрея Колмогорова. Документ об этом подписал премьер Михаил Мишустин, сообщили в пресс-службе кабмина.
Три премии по 8 млн рублей каждая будут вручаться один раз в три года. Их присвоят за выдающиеся достижения в разных областях математики. Лауреаты премии будут определяться правительством на основании решения специального совета.
Конкурс по отбору номинантов будет проходить с 15 декабря года, предшествующего году, в котором вручается премия. Работы участников должны представляться до 1 апреля года, в котором она присуждается. Церемония вручения премии будет приурочена к 1 декабря, когда в России отмечается День математика.
Андрей Николаевич Колмогоров (1903–1987) — советский ученый, один из создателей современной теории вероятностей. Помимо этого, Колмогоров внес вклад в развитие топологии, геометрии, математической логики, классической механики, теории турбулентности и других разделов науки.