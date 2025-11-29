У Ким Кардашьян обнаружили низкую активность в работе лобных долей головного мозга

Сканирование мозга показало, что у Ким Кардашьян «низкая активность» лобных долей. Об этом рассказали в новом выпуске шоу «Кардашьяны».
Доктор Дэниел Амен на приеме указал на области мозга Ким, которые «менее активны, чем должны быть». «С вашими лобными долями в том виде, в каком они работают сейчас, вам будет сложнее справляться со стрессом, а это вредно для вас, особенно когда вы учитесь и готовитесь к экзаменам», — сказал Амен своей пациентке.
Врач предположил, что проблема может быть вызвана хроническим стрессом из‑за подготовки Кардашьян к сдаче экзамена в калифорнийскую коллегию адвокатов. В этом году она снова не смогла пройти этот экзамен.
«Этого просто не может быть. Мне нужно составить план, чтобы разобраться с этим, у меня, черт возьми, есть чем заняться этим летом», — отреагировала звезда на слова врача.
Недавно у Ким также обнаружили аневризму головного мозга. Ее заметили во время магнитно-резонансной томографии.