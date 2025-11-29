В Якутии появится Фонд кино и анимации

Фигуранты дела о продаже квартиры Долиной получили реальные сроки
Дэниел Рэдклифф рассказал о единственной шутке о «Гарри Поттере», которая его рассмешила
Снежный покров в Москве сформируется не ранее середины декабря
Джо Кири надел свой костюм Стива Харрингтона на свадьбу друзей
Россияне стали более чем в 2 раза чаще интересоваться подработкой в общепите
Центр Мадрида украсили гирляндой с буквами из первого сезона «Очень странных дел»
В Роскомнадзоре заявили, что Roblox негативно влияет на духовно-нравственное развитие детей
Татьяна Ким назвала любимые книги
Завершились съемки фильма «Голодные игры: Рассвет жатвы» — приквела о Хеймитче
Одну из героинь пятого сезона «Очень странных дел» сыграла школьная учительница братьев Дафферов
Милли Бобби Браун составила рейтинг любимых сезонов «Очень странных дел»
ЕГЭ по истории стал обязательным для поступления на социогуманитарные направления
Ученые: «эффект Долиной» может попасть в словари
Песня «Ложкой снег мешая» возглавила список любимых колыбельных россиян
На Болотной площади в Москве откроется бесплатный каток
Трек «Иуда» рэпера Хаски стал недоступен на нескольких стримингах
Бенедикт Камбербатч снялся в рождественском ролике World of Tanks
В России вырос спрос на уходовую косметику для животных
ТЦ в России из‑за падения спроса стали переформатировать в склады
4-й эпизод 5-го сезона «Очень странных дел» получил самую высокую оценку за историю сериала — 9,8
Более половины россиян не могут позволить себе собственную квартиру
Роскомнадзор предупредил о возможной полной блокировке WhatsApp
Beat Film Festival открыл прием заявок на программу «Док-индустрия-2026»
Аналитики: 33% россиян отмечают День матери
Филиалы усадьбы Деда Мороза откроются 1 декабря в трех парках Москвы
Бьорк объявила о новом иске к правительству Исландии в день своего 60-летия
Победивший на выборах намибийский политик Адольф Гитлер решил сменить фамилию
Мамы переводят чаще и больше денег взрослым сыновьям, чем дочерям

В Якутии появится Фонд кино и анимации

В Якутии в 2026 году появится Фонд кино и анимации, сообщает ТАСС.

Его размер может составить 150-200 млн рублей, в среднем в производство фильмов хотят вкладывать от 3 до 15 млн рублей. «Максимальные сборы у нас составляют 40-50 млн рублей. И мы хотим, чтобы наши фильмы, можно сказать, «пробив» этот потолок, вышли на другие регионы, — сказал директор по развитию креативных индустрий Корпорации развития региона Петр Гоголев.

В регионе в 2022 году принят региональный закон о господдержке кинематографии. Ежегодно с 2020 года в Якутии проходит конкурсный отбор, по итогам которого из бюджета предоставляют субсидии на поддержку национального кино.

Якутия сейчас вышла на второе место после Москвы по объемам создания кинолент. Власти региона ожидают, что суммарные кассовые сборы якутских фильмов в 2025 году превысят 200 млн рублей.

Недавно стало известно, что в Якутии снимут фолк-хоррор в коллаборации со студией из США. Якутская студия Saidam Baryl и американская кинокомпания Argentic Productions заключили соглашение о съемках фильма «Thaw».

