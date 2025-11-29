В Якутии появится Фонд кино и анимации

В Якутии в 2026 году появится Фонд кино и анимации, сообщает ТАСС.
Его размер может составить 150-200 млн рублей, в среднем в производство фильмов хотят вкладывать от 3 до 15 млн рублей. «Максимальные сборы у нас составляют 40-50 млн рублей. И мы хотим, чтобы наши фильмы, можно сказать, «пробив» этот потолок, вышли на другие регионы, — сказал директор по развитию креативных индустрий Корпорации развития региона Петр Гоголев.
В регионе в 2022 году принят региональный закон о господдержке кинематографии. Ежегодно с 2020 года в Якутии проходит конкурсный отбор, по итогам которого из бюджета предоставляют субсидии на поддержку национального кино.
Якутия сейчас вышла на второе место после Москвы по объемам создания кинолент. Власти региона ожидают, что суммарные кассовые сборы якутских фильмов в 2025 году превысят 200 млн рублей.
Недавно стало известно, что в Якутии снимут фолк-хоррор в коллаборации со студией из США. Якутская студия Saidam Baryl и американская кинокомпания Argentic Productions заключили соглашение о съемках фильма «Thaw».