Дэниел Рэдклифф рассказал о единственной шутке о «Гарри Поттере», которая его рассмешила

Несмотря на то, что съемки первого сезона еще не завершены, авторы шоу уже начали работать над сценарием для второго. «Не знаю, будет ли это в духе „завершили съемки одного сезона в пятницу и начали съемки другого в понедельник“, но мы сделаем все возможное, чтобы между частями не было большого перерыва — это важно и для детей-актеров, и для зрителей», — сказал глава HBO Кейси Блойс.