Снежный покров в Москве сформируется не ранее середины декабря

По прогнозу синоптика, количество осадков в предстоящем декабре ожидается близким к норме, либо с отклонением в сторону недостатка осадков примерно на 10%. «Рассчитывать на формирование снежного покрова следует только во второй декаде декабря, и скорее всего — не ранее середины месяца, но и значительным он не будет», — сообщил Леус.