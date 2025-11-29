Россияне стали более чем в два раза чаще интересоваться подработкой в общепите

В мае–июне 2025 года количество вакансий в России превысило число безработных: 1,8 млн открытых мест против 1,7 млн человек. По мнению экспертов, причина может крыться в выходе на рынок труда малочисленного поколения. Вакансии распределены по стране неравномерно: если в Москве их 210,8 тыс., то в Ненецком АО — всего 100.